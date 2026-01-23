為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    聯合國專家控中國強迫勞動構成危害人類罪 北京駁「站不住腳」

    2026/01/23 20:39 編譯孫宇青／綜合報導
    聯合國特別報告員指控，中國對少數民族的強迫勞動可能已構成危害人類罪。（美聯社）

    聯合國特別報告員指控，中國對少數民族的強迫勞動可能已構成危害人類罪。（美聯社）

    由聯合國人權理事會任命的獨立專家「特別報告員」（special rapporteurs）等多領域專家22日指控，在中國新疆及其他地區的少數民族，持續遭受強迫勞動的規模和嚴重程度令人震驚，可能構成危害人類罪。然而，中國政府23日駁斥相關說法「站不住腳」。

    這份聲明由當代奴隸制問題特別報告員、文化權利問題特別報告員、當代種族主義問題特別報告員和人口販賣問題特別報告員，以及聯合國工商企業與人權工作組成員共同發表。他們指出，在新疆西部及中國其他多個省份，維吾爾族、哈薩克族、吉爾吉斯族及藏族等少數民族，持續存在國家強制他們勞動的模式，「在許多情況下，脅迫手段極其嚴重，可能構成強迫移轉和奴役，構成危害人類罪」。

    這些專家指出，由中國政府強制推行的「勞轉扶貧」（勞務輸出／就業扶貧）計畫助長強迫勞動，包括強迫少數民族人士前往新疆及其他地區工作，且受到系統性的監控和剝削，而這些人士基於對懲罰和任意拘留的恐懼，根本沒有拒絕或更換工作的選擇。據了解，2021年至2025年的「新疆5年規劃」推估有1375萬人次被「勞轉」，實際人數可能已達到新高。

    藏族人也遭受同樣處境，推估到2024年受影響人數接近65萬人，甚至出現「全村搬遷」情形，背後是中國政府利用脅迫手段，製造居民同意的假象。據了解，2000年至2025年間，約有336萬藏人受到政府計畫的影響，被要求重建房屋，從游牧民族轉變為定居居民。聯合國專家直言，這種勞動力轉移是中國政策的一部分，旨在以扶貧為由，強行重塑維族、藏族和其他少數民族的文化認同，敦促在中國有業務或採購商品的投資者和企業進行人權盡職調查。

    然而，中國外交部發言人郭嘉昆23日在被問及聯合國專家的指控和擔憂時反駁道，中方致力於促進和保護人權，「個別專家所謂『關切』完全是捏造臆想，根本站不住腳」，敦促這些專家尊重新疆和西藏的發展和進步等「有目共睹」的基本事實，「不要淪為反華勢力的工具和幫兇」。北京向來強烈否認對維族等少數民族的侵犯人權指控，稱這些舉措透過為低收入農村居民提供高薪工作來減少貧困。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播