由聯合國人權理事會任命的獨立專家「特別報告員」（special rapporteurs）等多領域專家22日指控，在中國新疆及其他地區的少數民族，持續遭受強迫勞動的規模和嚴重程度令人震驚，可能構成危害人類罪。然而，中國政府23日駁斥相關說法「站不住腳」。

這份聲明由當代奴隸制問題特別報告員、文化權利問題特別報告員、當代種族主義問題特別報告員和人口販賣問題特別報告員，以及聯合國工商企業與人權工作組成員共同發表。他們指出，在新疆西部及中國其他多個省份，維吾爾族、哈薩克族、吉爾吉斯族及藏族等少數民族，持續存在國家強制他們勞動的模式，「在許多情況下，脅迫手段極其嚴重，可能構成強迫移轉和奴役，構成危害人類罪」。

這些專家指出，由中國政府強制推行的「勞轉扶貧」（勞務輸出／就業扶貧）計畫助長強迫勞動，包括強迫少數民族人士前往新疆及其他地區工作，且受到系統性的監控和剝削，而這些人士基於對懲罰和任意拘留的恐懼，根本沒有拒絕或更換工作的選擇。據了解，2021年至2025年的「新疆5年規劃」推估有1375萬人次被「勞轉」，實際人數可能已達到新高。

藏族人也遭受同樣處境，推估到2024年受影響人數接近65萬人，甚至出現「全村搬遷」情形，背後是中國政府利用脅迫手段，製造居民同意的假象。據了解，2000年至2025年間，約有336萬藏人受到政府計畫的影響，被要求重建房屋，從游牧民族轉變為定居居民。聯合國專家直言，這種勞動力轉移是中國政策的一部分，旨在以扶貧為由，強行重塑維族、藏族和其他少數民族的文化認同，敦促在中國有業務或採購商品的投資者和企業進行人權盡職調查。

然而，中國外交部發言人郭嘉昆23日在被問及聯合國專家的指控和擔憂時反駁道，中方致力於促進和保護人權，「個別專家所謂『關切』完全是捏造臆想，根本站不住腳」，敦促這些專家尊重新疆和西藏的發展和進步等「有目共睹」的基本事實，「不要淪為反華勢力的工具和幫兇」。北京向來強烈否認對維族等少數民族的侵犯人權指控，稱這些舉措透過為低收入農村居民提供高薪工作來減少貧困。

