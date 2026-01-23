加薩重建計畫亮相！摩天大樓、港口、機場一應俱全

美國政府週四（22日）於瑞士達沃斯世界經濟論壇（WEF），首度公開「新加薩」重建願景。（路透社）

美國總統川普昨（22）在瑞士達沃斯世界經濟論壇（WEF）上首度公開「新加薩」（New Gaza）重建計劃，擬將戰火摧殘後的加薩走廊，打造為具備摩天大樓與觀光產業的新興城市。

據《BBC》報導，美國在世界經濟論壇期間，展示一份名為「新加薩」的總體發展計畫，構想將滿目瘡痍的加薩走廊自零開始重建。簡報畫面顯示，地中海沿岸將興建大量高樓，拉法地區則規劃為主要住宅區，並分階段建設新的農業、工業與居住用地，以容納約210萬人口。

請繼續往下閱讀...

該計畫於美國總統川普成立的「加薩和平理事會」簽署儀式中提出，該機構負責監督以哈戰爭後續停火與重建事宜。川普表示，加薩的地理位置具高度發展潛力，重建將成為「值得關注的成果」。

川普女婿庫許納指出，加薩在戰爭期間遭投下約9萬噸彈藥，產生約6000萬噸瓦礫，重建須先完成大規模清理。他表示，最初曾考慮分區治理，但最終決定直接規劃全面發展藍圖，並強調哈瑪斯已同意解除武裝，相關承諾將被執行。

依規劃「新加薩」將設有觀光海岸區、住宅區、工業園區與資料中心，並在埃及邊境附近興建新港口與機場，同時保留一條安全緩衝地帶，由以色列部隊暫時駐守。重建工程預計自拉法展開，逐步向北推進至加薩市。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法