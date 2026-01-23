為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    槓戰爭部聲名大噪! 美參議員、前太空人凱利考慮選總統

    2026/01/23 18:54 中央社
    民主黨籍亞利桑那州聯邦參議員凱利（Mark Kelly）。 （EPA）

    民主黨籍亞利桑那州聯邦參議員凱利（Mark Kelly）。 （EPA）

    美國聯邦參議員凱利首次對美國有線電視新聞網（CNN）坦承，他開始認真考慮競選總統。這位前太空人暨退役海軍上校近期因槓上戰爭部而聲名鵲起，並已開始私下談論選總統的可能性。

    CNN報導，民主黨籍亞利桑那州聯邦參議員凱利（Mark Kelly）受訪時說道：「我仍認為必須由適合當下情勢的人參選，但我們還不確定那個時刻何時會到來。」

    凱利過去曾達成諸多大部分人難以企及的壯舉，例如四度前往太空執行任務、照顧遭暗殺未遂的妻子、翻轉長期由共和黨把持的聯邦參議院一席席次。

    凱利與其他5位民主黨國會議員去年11月曾拍攝影片，呼籲軍人不應服從非法命令。美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）因此指控他們煽動叛亂，總統川普（Donald Trump）更曾表示應將他們處死。

    五角大廈就此事對凱利開啟調查，並威脅以降低他退役軍階、連帶減少退休俸進行處分。凱利上週也展開反擊，在聯邦法院狀告赫格塞斯作法「不合法且違憲」。

    凱利近日受訪時告訴CNN：「我可是美國參議員，在（憲法）言論或辯論條款下，我理論上擁有經過強化的第一修正案所保障的言論自由，他們卻肆意踐踏我的權利。」

    「如果他們能對付我，就能對付任何人。」

    凱利與五角大廈的衝突，不僅提升他的知名度，也讓他成為民主黨內新崛起的領導人物。如今，他的社群媒體新增數以十萬計追蹤者，他在餐廳獲得民眾起立鼓掌支持，在機場也有人鼓勵他選總統。

    然而，他收到的死亡威脅也大幅增加，嚴重到必須轉交聯邦調查局（FBI）處理；警方得在他成年子女的住家外巡邏；甚至連他曾遭刺殺未遂的妻子、前聯邦眾議員吉佛茲（Gabby Giffords）也再次成為威脅目標。

