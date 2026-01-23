首都9成遭黑幫占據！海地政客內鬥 美國警告將採取「適當措施」

海地政局動盪持續惡化，美國駐海地大使館週三發出嚴正警告，要求海地過渡總統委員會切勿試圖更動現有政府架構，否則將面臨美方制裁。（路透）

海地政局動盪持續惡化，美國駐海地大使館週三（21日）發出嚴正警告，要求海地過渡總統委員會切勿試圖更動現有政府架構，否則將面臨美方制裁。

《美聯社》報導，美國駐海地大使館於社群平台X發表聲明指出，任何支持破壞穩定倡議的人士，都將被視為損害美國、區域及海地人民的利益，美方屆時將採取「適當措施」。美國國務院西半球事務局更進一步點名，海地的長期不穩定源於腐敗政客利用黑幫製造混亂，隨後再以平息動亂為藉口介入政府運作。

該聲明中措辭強硬，美方表示，真正的穩定來自於選民的支持，而非製造混亂的能力，強調「遵循此種權力路徑的過渡委員會成員並非愛國者，而是與黑幫勾結的罪犯。」此舉顯示華府對於海地遲遲無法舉行大選、且官員涉嫌與黑幫、武裝團體勾結的耐心已達極限。

海地自2021年總統莫伊茲（Jovenel Moïse）遇刺後，政治陷入長期空窗。目前的過渡總統委員會原定於今年2月7日下台，並交棒給民選政府，然而目前的局勢顯示，大選恐無法如期舉行。批評人士指出，委員會部分成員正試圖延長任期，這引發了與現任總理菲斯─艾梅之間的矛盾。

過渡委員會主席聖西爾（Laurent Saint-Cyr）則聲稱，他反對任何破壞穩定的行為，並警告海地無法承受片面的政治盤算。然而，聯合國報告指出，海地各利益相關方對於通往大選的權力架構仍存在嚴重分歧，聯合國安理會日前也針對海地失控的現況召開會議，要求海地各界停止內鬥，否則民主轉型將徹底失敗。

據聯合國數據顯示，武裝黑幫目前已控制首都太子港約90%的區域，且勢力仍在擴大。光是去年1月至11月，海地境內就通報了超過8100起謀殺案，實際數字可能因黑幫封鎖災區消息而更高。

