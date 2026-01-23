伊朗「暴力鎮壓」釀5000人死亡 聯合國緊急會議 50國連署要求嚴懲

聯合國人權理事會23日在日內瓦召開緊急特別會議，針對伊朗政府近日對示威者採取「暴力鎮壓」的相關指控，展開辯論。（法新社）

聯合國人權理事會今（23日）在日內瓦召開緊急特別會議，針對伊朗政府近日對示威者採取「暴力鎮壓」的相關指控展開辯論。此次伊朗境內的動盪已造成至少5000人喪生，包含冰島在內的50多個國家連署呼籲，要求聯合國調查人員對暴力鎮壓與違反國際人權法的行為進行完整蒐證，為未來的司法審判預作準備。

據《路透社》報導，此次緊急會議的焦點在於，如何針對德黑蘭當局的武力鎮壓追究責任。曾任聯合國檢察官、具有伊朗與加拿大雙重國籍的法學專家阿克哈凡（Payam Akhavan）在出席會議前受訪時指出：「當前伊朗境內犯罪的規模是前所未見的。」他強調，國際社會目前正致力於為伊朗的過渡正義鋪路。

阿克哈凡將此次調查比作二戰後審判納粹領導人的「紐倫堡審判」，他認為如果時機成熟，目前的蒐證將成為未來建立法律責任的重要基礎。儘管德黑蘭方面目前尚未對此正式回應，但伊朗當局過往多次將動亂與傷亡歸咎於受美國、以色列等「外國敵對勢力」支持的「恐怖分子與暴徒」。

目前向日內瓦人權機構提出的議案中，核心訴求是將2022年抗爭後成立的聯合國調查任務授權期限再延長兩年。此外，該案還要求針對去年12月28日開始的新一輪騷亂中發生的所有侵權行為，啟動更為緊急的調查程序。

此次提交日內瓦的人權理事會提案，除建議將2022年成立的聯合國伊朗人權調查機制延長兩年，也要求就去年12月28日爆發的新一波示威，啟動緊急調查，蒐集可能用於未來法律程序的證據。不過，在聯合國財政吃緊的情況下，相關調查經費來源仍不明朗。

儘管預算吃緊，人權倡議者仍對此次會議寄予厚望。由19個非政府組織組成的聯盟「影響伊朗」（Impact Iran）發言人普贊德（Azadeh Pourzand）表示，緊急會議本身就是一個強大的訊息，警告伊朗當局：其一舉一動都在國際社會的嚴密監視之下。

普贊德強調，國際社會不會容忍任何形式的壓制異議與殘暴行徑。這場在瑞士日內瓦召開的會議，不僅是一場外交角力，更是對伊朗境內仍堅持抗爭的民眾表達聲援。

