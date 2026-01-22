泰國白廟「奈何橋」驚見台灣遊客與當地人互毆 暴走影片曝光！

有台灣遊客日前在泰國白廟與當地人發生肢體衝突。（圖翻攝自ลุยชนข่าว臉書）

泰國北部清萊知名觀光景點「白廟」（Wat Rong Khun，又稱白龍寺），日前發生一起肢體衝突事件，一名台灣遊客與泰國民眾在寺廟內大打出手，場面一度混亂，有旁人拍下影片在網上瘋傳，引發討論。

根據《泰國日報》 報導，近日一段長約12秒鐘的影片在社群媒體流傳，畫面可以看到疑似一男一女在廟內一座橋上發生肢體衝突，吸引其他旅客圍觀拍照。據了解，這起事件發生在本月15日下午，地點是白廟園區內通往白色大雄寶殿的「奈何橋」，該橋為泰國知名藝術家許龍才（Chalermchai Kositpipat）設計的代表作。

當地警方獲報後趕赴現場排解糾紛，並將雙方帶回警局，最終達成和解，警方表示，衝突起因於誤會，因為該橋屬於禁止停留拍照區域，目的是維持人流順暢並避免擁擠，但其中一方不知道規定，想要拍照留念，結果另一方上前催促往前移動，可雙方語言不通，情緒升高後演變成肢體衝突。

有目擊信眾表示，白廟內發生這種事非常不洽當，因為寺廟本應是平靜、寬容的場所，他認為可能是當天天氣炎熱，加上奈何橋下設計象徵地獄，氣氛較壓迫，容易使人心浮氣躁。該名信眾也呼籲，作為地主的泰國人應該保持冷靜與友善，白廟是世界級景點，如果負面新聞擴散，恐影響泰國觀光形象。

