香港駐天津代表炫耀住飯店獲升級禮遇 然後就GG了

香港政府駐中國天津聯絡處主任鄭震生在社群平台炫耀入住飯店獲免費升等，以及搭船去澳門時接受不當款待，涉嫌違反公務員廉政規定，不僅遭到解雇，還將接受廉政公署調查。（彭博檔案照）

香港政府駐中國天津聯絡處主任鄭震生（Cheng Chun-sang）在個人社群平台炫耀入住飯店獲免費升等，以及搭船到澳門時接受不當款待，涉嫌違反公務員廉政規定。港府政制及內地事務局證實，已依「未經許可接受利益」為由，即時終止與鄭震生的合約，並將個案轉介執法部門，進行查證與後續跟進。

綜合香港媒體報導，鄭震生本月初甫赴天津履新，擔任香港駐天津聯絡處主任。他在抵達當地後，隨即在個人社群平台發文，透露自己入住天津麗思卡爾頓酒店（The Ritz-Carlton）時，「幸運地」獲得飯店方免費升級豪華套房，還上傳房內精美設施的導覽影片，公開展示飯店地區總經理親筆簽署的歡迎信，意圖展現其受到的禮遇。

除了飯店升等事件，鄭震生過去的發文也遭到檢視。去年5月，他曾公開說，從香港搭船前往澳門期間，獲得船公司高層好友的特別安排，進入私人艙室休息。他當時在文中形容，這份款待讓他「銘感五內，謹此拜謝」。這些貼文在公開後迅速引發外界議論，質疑其身為公職人員，是否違反香港公務員未經許可不得接受款待，或收受利益的法規。

針對鄭震生在社群平台上的言論，香港政制及內地事務局21日晚間發表聲明，指出鄭震生涉嫌違反《防止賄賂條例》中有關「公務員未經許可接受利益」的規定，並強調公務員廉潔自持是港府施政的基石，絕不容許任何違規行為。

局方說，鄭震生是透過「退休後服務合約計畫」受聘，並非長期編制公務員，但仍受到相關廉政條例約束。由於其接受款待的行為涉嫌觸法，局方已決定即時終止其聘用合約。此外，針對其搭乘往返澳門渡輪獲升等一事，當局已將相關事證轉介執法部門（廉政公署），進行深入查核與偵辦。

對於外界關注的差旅經費問題，政制及內地事務局澄清，鄭震生在天津的飯店住宿費用是由他本人承擔，並未涉及公帑開支。然而，法界人士分析，即使費用自理，但若因其官員身分而獲得明顯優於常人的優惠或「升級服務」，且未事先向政府申請許可，依然具備收受利益的嫌疑。

此事再度引發外界對港府派駐中國官員行為守則的關注。有評論指出，鄭震生做為港府駐「內地」代表，本應謹言慎行，卻在社群媒體大肆宣揚不當利益，不僅導致個人仕途受挫，也對香港公務員的專業形象造成負面影響。目前，相關執法單位正針對其是否涉及更多利益輸送進行查證，案件細節仍有待釐清。

