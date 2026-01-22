為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    馬克宏「猛虎之眼」藍墨鏡暴紅！來自義資法國品牌

    2026/01/22 22:59 中央社
    馬克宏「猛虎之眼」藍墨鏡暴紅。（路透）

    馬克宏「猛虎之眼」藍墨鏡暴紅。（路透）

    法國總統馬克宏在瑞士達沃斯演說時戴著帥氣藍墨鏡，意外成為全場焦點並在社群爆紅。這款墨鏡如今湧入大量詢問訂單，讓擁有此法國品牌的義大利企業家福爾契笑開懷，他透露墨鏡是馬克宏自費購買，未接受廠商贈送。

    馬克宏（Emmanuel Macron）20日在達沃斯（Davos）發表演說時，戴著飛行員墨鏡上台引發熱議。連美國總統川普發言時也忍不住打趣，他注意到馬克宏上台時「戴著那副帥氣的墨鏡」。

    根據馬克宏辦公室說明，馬克宏在室內演講也戴太陽眼鏡，是因眼睛有血管破裂。此一小插曲，讓義大利企業家福爾契（Stefano Fulchir）成為意外贏家。

    義大利晚郵報（Corriere della Sera）報導，福爾契是iVision Tech公司老闆，該公司2023年收購法國品牌亨利朱利安（Henry Jullien）。馬克宏戴的爆紅墨鏡是該品牌的Pacific S01，售價659歐元（約新台幣2萬4400元）。

    眼鏡年產僅百副 訂單上看千副

    報導引述福爾契說：「我們平均每年生產100副Pacific眼鏡，但由於這次廣告宣傳，我們可能不得不生產1000副，因為現在每個人都想買同樣的眼鏡。」

    福爾契表示，早在2024年，馬克宏就訂購這副墨鏡贈送一位部長，之後馬克宏又想買一副給自己，「馬克宏堅持眼鏡必須完全在法國手工製作，並拒絕由廠商贈送，選擇自掏腰包購買」。

    晚郵報指出，馬克宏戴著「飛行員眼鏡」展現在格陵蘭議題的強硬立場，被許多網友比喻有如電影「捍衛戰士」（Top Gun）。「捍衛戰士」男主角湯姆克魯斯（Tom Cruise）當初在電影裡戴的雷朋（Ray-Ban）飛行員墨鏡，也帶動市場熱銷風潮。

    報導指出，馬克宏先前曾開玩笑地談到自己的眼疾，說這狀況會持續一段時間，並稱就像電影「洛基第三集」（Rocky III）的主題曲「猛虎之眼」（Eye of the Tiger），這也是法國意志力的象徵。

    馬克宏「猛虎之眼」藍墨鏡暴紅。（路透）

    馬克宏「猛虎之眼」藍墨鏡暴紅。（路透）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播