驚！龐貝城發現古羅馬人塗鴉 竟紀錄女子約3男暗巷多P！

位於義大利那不勒斯（Naples）附近、西元79年因維蘇威火山（Vesuvius）爆發慘遭火山灰掩埋的古羅馬城市遺址「龐貝古城」（Pompeii），圍繞著它的各種失落歷史和考古傳說至今仍為人津津樂道。最近考古學家們在龐貝城內又發現大量古羅馬塗鴉，讓現代人得以一窺古羅馬人的日常生活，當中還不乏粗俗的色情場面。

根據《每日郵報》21日報導，近日考古團隊利用一種被稱為「反射變換成像」（Reflectance Transformation Imaging，RTI）的先進數位掃描技術，在龐貝古城一堵已經挖掘超過230年的小巷牆面上，識別出79處以前從未被發現的文字與塗鴉。這些刻痕位於連接兩座古羅馬劇院的小巷牆上，這段小巷在18世紀末首次被挖掘後，一直被認為沒有更多可挖掘的歷史訊息，直到近期新的影像技術才揭露了肉眼難以辨識的刻痕訊息。

這些刻痕包括愛情留言，例如殘缺的片語「Erato 愛著……」（Erato loves……），顯示古羅馬人也會在牆上表達感情，而片語中的「Erato」，是古羅馬時期女奴常見的名字。此外還有「角鬥士」決鬥場景的圖鴉、汙言穢語和侮辱字句，甚至還有一段文字搭配塗鴉，記述一個名叫「Tyche」的性工作者被帶到該處，與3名男子多P並收取報酬的故事。

考古團隊指出，這條小巷長約27公尺、寬約3公尺，小巷一側牆面殘留排水溝的痕跡，很可能是被當作露天小便場所使用。

近日有考古團隊利用先進數位掃描技術，在這道已經挖掘超過230年的小巷牆面上發現79處以前從未被發現的文字與塗鴉。（歐新社）

