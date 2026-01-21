盟友變敵？歐銀總裁轟美「行為怪異」 痛斥搶格陵蘭不像盟友

歐洲央行總裁拉加德21日於達沃斯論壇重砲回擊，指川普強買格陵蘭與威脅關稅的行為「非常怪異」，並警告此舉將重創全球AI產業。（法新社）

美國總統川普強奪格陵蘭的意圖已引爆美歐同盟最大裂痕。根據《法新社》報導，歐洲中央銀行（ECB）總裁拉加德（Christine Lagarde）21日公開抨擊，美方近期行為對於一個盟友而言「表現得非常怪異」。拉加德甚至警告，美方的貿易壁壘與領土威脅，將對全球人工智慧（AI）產業造成致命打擊。

拉加德在達沃斯（Davos）論壇接受法國電台《RTL》專訪，針對美國對歐盟而言是「盟友」還是「對手」的提問做出回應。拉加德直言：「他們的表現，對於盟友來說非常怪異。」

拉加德指出，美歐在北約（NATO）體系合作數十年，但川普卻威脅搶奪明顯「不賣」的格陵蘭，並祭出關稅限制貿易。她強調：「這絕對不是一個盟友該有的表現。」歐洲目前最需要的是統一戰線與決心。

格陵蘭案恐毀AI產業 拉加德憂貿易壁壘成死穴

除了政治衝突，拉加德更在論壇小組會議上拋出經濟預警。她指出，全球經濟若因格陵蘭案進一步分裂，將重創正在擴張的AI產業。

拉加德分析，AI 產業的大金主需要「大數據」與「規模化」，一旦各國因貿易戰築起貿易壁壘與數據高牆，將導致 AI 投資無法擴張。管理歐元區21國金融命脈的拉加德表示，她會密切關注川普21日下午在達沃斯的演說，以決定歐洲的下一步行動。

