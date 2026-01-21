熊本阿蘇火山空難 營運商︰直升機起飛前「2次檢查都沒問題」2026/01/21 17:47 即時新聞／綜合報導
日本熊本縣阿蘇市昨（20）日發生一架機型為「羅賓遜R44」的觀光直升機墜機事故，引發國際關注。示意圖。（圖擷取自@SSOCnyE0vo18xy2 社群平台「X」）
日本熊本縣阿蘇市昨（20）日發生一起墜機事故，一架載有2名台灣籍遊客的觀光直升機起飛不久後失聯，警消已在阿蘇火山口找到機身殘骸，機上3人仍下落不明。該觀光直升機營運商被日媒踢爆，使用的機型2年前曾發生類似事故，並非首次引發安全疑慮，但營運商強調，失事直升機起飛前的2次檢查完全沒有問題。
綜合日媒報導，事故發生在20日上午，失事觀光直升機從阿蘇卡德利動物樂園（阿蘇カドリー・ドミニオン）起飛，原定執行巡覽草千里草原和阿蘇火山口、全程約10分鐘的觀光行程，卻在上午11點左右失聯，經過自衛隊、警消合力搜索，當日下午4點在阿蘇中岳第一火山口東北坡周邊發現墜落殘骸。
警方表示，機上乘客分別為34歲日籍男性飛行員、41歲台灣籍男性乘客和36歲台灣籍女性乘客，機身殘骸被發現後，未見3人身影，加上墜落位置地勢陡峭、山區濃霧干擾，於是暫停夜間搜索，今（21）日上午重新集中人力與裝備再次展開行動，確認火山氣體的濃度後，採取放飛無人機等方式前往火山口內，尋找失蹤3人的下落。
根據日本國土交通省資料顯示，失事直升機「羅賓遜R44」（Robinson R44）是一架4人座單引擎直升機，由總部位於岡山市的「匠航空」公司營運。日媒報導指出，「匠航空」的觀光直升機曾在2024年5月發生緊急迫降事故，造成機上3人重傷，目前這起事件仍由日本運輸安全委員會調查中，未料旗下同機型的觀光直升機卻再度發生事故。
另據《讀賣新聞》報導，「匠航空」受訪指出，失事直升機在13日定期檢查、20日起飛前檢查，都沒有出現任何問題，負責駕駛的飛行員出發前也沒有出現身體不適等異狀，且對方是有36年飛行經驗的資深飛行員。「匠航空」公司代表森岡匠表示，「現階段只能希望儘快確認人員是否安全。」
阿蘇ヘリコプター遊覧飛行の日程について— 阿蘇山ヘリコプター遊覧????（ARIAir）【事前予約可】 （@helicopter_aso） January 20, 2026
当社では、阿蘇ファームランドを離発着場所としております。
現在、ご利用のお客様にはご面倒おかけしますが、以前よりご案内差し上げております通り、2026年1月20〜26日にかけて機体整備期間のため運休しております。
再開まで暫くお待ちください。
关于阿苏直升机观光飞行— 阿蘇山ヘリコプター遊覧????（ARIAir）【事前予約可】 （@helicopter_aso） January 20, 2026
我们只提供阿苏农场出发和返回直升机观光飞行服务。
由此给各位乘客带来的不便，我们深表歉意。正如之前的公告，由于直升机的维护，航班将于2026年1月20日至26日暂停运营。
由此给您带来的不便，我们深表歉意，并恳请您耐心等待航班恢复运营。
阿蘇山で遊覧ヘリが墜落のニュース見た。— 夏????都内・自転車配達員???? （@SSOCnyE0vo18xy2） January 20, 2026
実はちょうど1年前に乗ってるんだよね…
びっくりしちゃった。スタッフの人たちはとても安全に気を配っているように見えたけど、事故は起きる時は起きるんだね。 pic.twitter.com/ja3BB62NK6
阿蘇は高校の修学旅行で行ったきりなので、#Xplane12 のR44で復習してみた。第1火口まで熊本空港から80ktで10分くらい。カドリー・ドミニオンからは2～3分。 pic.twitter.com/tYbCjc4FMC— 尻P（野尻抱介） （@nojiri_h） January 20, 2026
阿蘇の遊覧ヘリは山頂近くの草千里ヶ浜近くのヘリポートとR57の近くのカドリードミニオンの園内から飛び立つ便があるっぽい．ワタクシが乗ったのは山頂近くのヘリポートで今回の事故機は園内発着のやつらしい https://t.co/xwZU4Cd7p1— せんすい （@sensuiKZHR） January 20, 2026
阿蘇行ったら絶対ヘリ乗った方が良いぞ！！！— えねる???????????????????????? （@enelusan） April 6, 2025
山頂まで足で登ると2時間かかるのが、ヘリだと2分！！！（山頂には着陸しない）
しかも活火山の火口が上から見える！！
この位置からの火口は阿蘇市民でも中々見た事無いはずだ！！！
ヘリに乗って降りるまでの時間は5〜6分！
気になるそのお値段は…… https://t.co/0oiXtfns8N pic.twitter.com/7ea90vUAyn
經過自衛隊、警消合力搜索，當日下午4點在阿蘇中岳第一火山口東北坡周邊發現墜落殘骸，然而並未看到機上3名乘客的身影。（圖擷取自社群平台「X」）