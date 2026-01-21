熊本阿蘇火山空難 營運商︰直升機起飛前「2次檢查都沒問題」

日本熊本縣阿蘇市昨（20）日發生一架機型為「羅賓遜R44」的觀光直升機墜機事故，引發國際關注。示意圖。（圖擷取自@SSOCnyE0vo18xy2 社群平台「X」）

日本熊本縣阿蘇市昨（20）日發生一起墜機事故，一架載有2名台灣籍遊客的觀光直升機起飛不久後失聯，警消已在阿蘇火山口找到機身殘骸，機上3人仍下落不明。該觀光直升機營運商被日媒踢爆，使用的機型2年前曾發生類似事故，並非首次引發安全疑慮，但營運商強調，失事直升機起飛前的2次檢查完全沒有問題。

綜合日媒報導，事故發生在20日上午，失事觀光直升機從阿蘇卡德利動物樂園（阿蘇カドリー・ドミニオン）起飛，原定執行巡覽草千里草原和阿蘇火山口、全程約10分鐘的觀光行程，卻在上午11點左右失聯，經過自衛隊、警消合力搜索，當日下午4點在阿蘇中岳第一火山口東北坡周邊發現墜落殘骸。

警方表示，機上乘客分別為34歲日籍男性飛行員、41歲台灣籍男性乘客和36歲台灣籍女性乘客，機身殘骸被發現後，未見3人身影，加上墜落位置地勢陡峭、山區濃霧干擾，於是暫停夜間搜索，今（21）日上午重新集中人力與裝備再次展開行動，確認火山氣體的濃度後，採取放飛無人機等方式前往火山口內，尋找失蹤3人的下落。

根據日本國土交通省資料顯示，失事直升機「羅賓遜R44」（Robinson R44）是一架4人座單引擎直升機，由總部位於岡山市的「匠航空」公司營運。日媒報導指出，「匠航空」的觀光直升機曾在2024年5月發生緊急迫降事故，造成機上3人重傷，目前這起事件仍由日本運輸安全委員會調查中，未料旗下同機型的觀光直升機卻再度發生事故。

另據《讀賣新聞》報導，「匠航空」受訪指出，失事直升機在13日定期檢查、20日起飛前檢查，都沒有出現任何問題，負責駕駛的飛行員出發前也沒有出現身體不適等異狀，且對方是有36年飛行經驗的資深飛行員。「匠航空」公司代表森岡匠表示，「現階段只能希望儘快確認人員是否安全。」

經過自衛隊、警消合力搜索，當日下午4點在阿蘇中岳第一火山口東北坡周邊發現墜落殘骸，然而並未看到機上3名乘客的身影。（圖擷取自社群平台「X」）

