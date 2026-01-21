柬埔寨詐騙園區撤離驚見「大搬家」 專家質疑官方通風報信

柬埔寨大掃蕩引發「國際溢出效應」。印尼駐柬大使館21日證實，5天內共有1440名公民離開詐騙園區求救，畫面顯示大批人員在使館外等候辦理回國證明。（法新社）

柬埔寨「詐騙天堂」的震盪正從中國籍人員擴散至全球受害者。根據《法新社》報導，在被控為跨國詐騙集團首腦的太子集團創辦人陳志遭逮後，西哈努克港（Sihanoukville，簡稱西港）爆發更為混亂的「國際大撤離」。不同於中方宣稱的有序回國，大批印尼、孟加拉籍受害者正湧入各自大使館求救，揭露了園區在掃蕩前集體「轉場」的混亂真相。

5天1440人求救 印尼大使館爆發「國際溢出潮」

印尼政府21日發布震撼數據指出，在1月16日至20日的短短5天內，共有1440名印尼公民離開詐騙園區前往駐金邊大使館求助，光是週一（19日）一天就湧入520人。這些受害者多數被扣押護照且在柬國非法居留。

這與目前媒體關注的「中國人排隊回國」形成強烈對比。數據顯示，詐騙園區的人力結構極其國際化。一名孟加拉籍員工在西港園區外表示：「公司突然叫我們立刻離開，現在只能為了生存四處求職。」

《法新社》記者在西港直擊，大批人員正忙著將行李、電腦螢幕、甚至寵物與家具搬上嘟嘟車、豪華SUV與遊覽車。這種「搬家式撤離」顯示園區並非遭到毀滅性打擊，而是進行資產轉移。

聯合國藥物和社會犯罪問題辦公室（UNODC）估計，全球網路詐騙在2023年造成的損失高達370億美元（約新台幣1.17兆元）。專家認為，西港目前的混亂，反映出這個年產值破兆的產業正透過人力轉場，規避法律制裁。

專家質疑官商勾結 打詐大秀淪為「反罪惡劇場」

儘管柬埔寨政府宣稱已襲擊上百處據點，但西港當地居民透露，在軍警抵達前幾天，早已看到數百名中國籍與其他國籍人員打包撤離。非政府組織（NGO）反販運專家泰勒（Mark Taylor）直言，這極大可能是官商勾結的結果。

泰勒分析，這種「預防性轉移」是為了讓政府在逮捕首腦、建立打詐形象的同時，確保黑產核心資源能順利存續。國際特赦組織（Amnesty International）亦批評，柬國政府長期無視園區內的人權侵犯，目前的「大清查」更像是一場自導自演的「反罪惡劇場」，意圖轉移國際輿論壓力。

