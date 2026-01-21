怒轟川普「霸凌者」！ 馬克宏籲北約格陵蘭軍演：歐洲決不低頭

法國總統馬克宏20日出席達沃斯世界經濟論壇，公開怒轟川普併購格陵蘭的計畫是「霸凌」，並正式要求北約在該地舉行軍事演習以示主權。（路透）

北極圈主權爭議演變為歐美同盟的軍事攤牌。根據《路透》21日報導，法國總統府證實，法國已正式要求北約（NATO）在格陵蘭舉行軍事演習，並明確表態法國已準備好參與其中。此舉被視為歐盟針對美國總統川普併購格陵蘭計畫的最強硬反擊。

《法新社》報導指出，馬克宏20日出席瑞士達沃斯世界經濟論壇（WEF）時發表措辭嚴厲的演說。針對川普威脅「若歐洲不賣格陵蘭就加徵關稅」的說法，馬克宏直言歐洲絕對不會向「霸凌者（Bullies）」屈服，也絕不會被恐嚇。

馬克宏強調，川普的收購主張正嚴重破壞跨大西洋聯盟的根基。此前北約多位領導人已發出警告，川普的格陵蘭策略恐導致盟邦關係分崩離析。川普則曾將併購格陵蘭的挫敗，與他未獲得諾貝爾和平獎的憤怒掛鉤。

買島爭議延禍烏克蘭 8000億美元繁榮計畫擱置

格陵蘭案的衝擊已外溢至烏克蘭局勢。根據英國《金融時報》21日披露，受歐盟與美國在格陵蘭問題上的嚴重對立影響，一項原定於本週在達沃斯宣布、價值8000億美元（約新台幣25.3兆元）的烏克蘭戰後「繁榮計畫」已宣告延後。

該計畫原由烏克蘭、歐洲與美國三方協商，旨在為戰後烏克蘭提供經濟支持與安全保障。然而，6名知情官員向《金融時報》透露，目前「沒有人有心情與川普共同上演達成協議的大戲」。報導指出，格陵蘭爭議已取代烏克蘭成為達沃斯論壇的焦點，美方甚至未派代表參加週一晚間關於該計畫的關鍵會議。

澤倫斯基態度觀望 美歐談判陷入僵局

針對《金融時報》的報導，《路透》表示目前尚無法核實該計畫延期的具體細節，白宮亦未做出回應。烏克蘭總統澤倫斯基此前曾表示，只有在與美國的安全保證文件與繁榮計畫準備就緒時，他才會前往達沃斯簽署。目前這項攸關烏克蘭重建的關鍵計畫何時重回談判桌，仍視歐美如何解決格陵蘭僵局而定。

