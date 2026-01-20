為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    畫面曝光！載2台人直升機墜毀阿蘇火山 前半段機體不見了

    2026/01/20 22:57 即時新聞／綜合報導
    阿蘇火山直升機墜毀照片曝光。（圖翻攝自X平台）

    阿蘇火山直升機墜毀照片曝光。（圖翻攝自X平台）

    日本熊本縣一架載有2名台灣旅客的觀光直升機，今天（20日）在阿蘇火山發生空難，目前機上包括日籍飛行員在內3人生死未卜。據了解，已經找到失事直升機的殘骸，今晚墜毀照在網上曝光，讓人看了心涼大半。

    綜合日媒報導，台灣時間今日上午10點左右，從阿蘇卡德利動物樂園（阿蘇カドリー・ドミニオン）起飛的1架觀光直升機失去聯繫，超過預定返航時間仍未返回，機上有64歲日籍飛行員、41歲台籍男性乘客和36歲台籍女性乘客。據悉，事發當下直升機內一支智慧型手機，疑因受到強烈衝擊啟動自動通報系統，警消因此察覺異常，立刻與自衛隊展開搜救。

    台灣時間下午3點多，警消已在阿蘇中岳第一火山口東北側的斜坡發現機體殘骸，肉眼辨識機身編號確認為失事直升機，但目前機上3人生死不明。今晚失事直升機的墜毀照在X平台被曝光，據了解是熊本縣警釋出畫面，可以看到機身毀損嚴重，前半段的機體碎片散落各處，僅剩後半段機身尚屬完整，可想當下撞擊力道之大。

    可礙於山區天氣影響能見度，搜救人員評估夜間行動的風險後，決定先暫時撤離現場，重新集中人力與裝備，預計明日上午再度展開搜索行動。

