李在明頭痛！ 北韓驚現「南韓是頭號敵國」宣傳標語

北韓官媒19日發布的新聞照片顯示，該國對內灌輸反美反南韓思想的平壤中央階級教育館內，醒目標語「南韓是頭號敵國」首度亮相。

韓聯社報導，北韓「社會主義愛國青年同盟」成立80周年紀念活動中，成員參觀了中央階級教育館。一張北韓官兵聆聽導覽員解說的照片中，只見教育館內部兩側牆上充斥各種鼓動對南韓敵意的內容；上方更出現「南韓是頭號敵國、永遠的主敵」等標語。

牆面上還貼有南韓《憲法》第三條內容，「大韓民國的領土為朝鮮半島及其附屬島嶼」。韓聯社分析認為，北韓將南韓《憲法》當作宣傳工具，指控南韓維持對北韓的敵意路線、推動「吸收統一」。

北韓國務委員會委員長金正恩2024年1月在最高人民會議上發表演說時表示，應在《憲法》中將南韓定義為「頭號敵國」和「永遠的主敵」。

北韓中央階級教育館是北韓階級教育要地，於2016年開館，藉由展示宣傳資料加強民眾對南韓、美國、日本等敵國的對抗意識。「南韓是頭號敵國」的內容首度亮相，顯示北韓正全力對內宣傳「南北韓是兩個敵對國家」的思想。

南韓總統李在明去年11月曾指出，當前南北韓關係處於隨時都可能爆發偶發性衝突的「極其危險境地」。李在明稱，他將保持耐心，致力重啟雙方對話。

