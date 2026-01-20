暴雪致超大車禍！ 美密西根州百車連環相撞

美國密西根州發生超過100輛車連環相撞或滑出路面事故。（美聯社）

美國密西根州19日遭遇暴雪，超過100輛車在大急流城（Grand Rapids）西南方向的196號州際公路雙向路段發生連環相撞或滑出路面事故，所幸目前未出現死者。

根據《美聯社》報導，這場大規模連環相撞事故發生後，警方19日上午封閉事發現場，以便工作人員進行處理。

請繼續往下閱讀...

警方表示，事故造成多人受傷，但尚未收到死亡報告。密西根州渥太華郡警長辦公室指出，被困的司機被巴士送往哈德遜維爾高中（Hudsonville），他們在那裡可以打電話求助或安排交通工具。

參與救援受困車輛的大峽谷拖車公司（Grand Valley Towing），派出10多輛拖車前往連環車禍現場。多家拖車公司也冒著嚴寒天氣趕赴現場。

大峽谷拖車公司經理韋斯特維爾德（Jeff Westveld）說，「我們正努力將盡可能多的車輛拖走，以便盡快恢復道路通行。」

值得注意的是，這場車禍只是席捲全美的冬季風暴帶來的最新影響。美國國家氣象局已發布多州嚴寒天氣預報，預警範圍從明尼蘇達州北部開始，向南和向東延伸至威斯康辛州、印第安納州、俄亥俄州、賓州和紐約州，預計將出現極寒天氣或冬季風暴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法