2500億美元非政府出資！ 鄭麗君：信保機制分5期、專款最高100億美元

行政院今日召開「台美關稅談判說明記者會」，對於企業赴美投資2500億美元，及政府信用擔保2500億美元，遭在野黨不當曲解。行政院副院長鄭麗君表示，政府信保部分，在MOU載明的是「up to」，意即上限為2500億美元，初步規劃，信保機制所需專款規模為62.5億至100億美元，將採5年分期，考慮由國發基金籌措，也會邀請公民營銀行參與，「台灣的信保模式，不是政府出資模式」。

台美關稅談判歷經9個月，鄭麗君表示，這次在美國商務部進行總結會議，有獲致4項共識。我方確定獲得2項最優惠待遇，一是對等關稅15%且不疊加，二是美國232條款調查下的產品及衍生品關稅。雖然關稅尚未底定，但美方承諾給台灣「最優惠待遇」，台灣是全球第一個取得半導體及衍生品在配額內免關稅、配額外15%的國家。

鄭麗君指出，這項談判並不容易，美國承諾無論未來稅率多少，都會給台灣最優惠待遇。日前已簽署MOU，台美也會簽署對等貿易協定，完成這2項就完成最後一哩路，也要避免台美雙重課稅。

鄭麗君談及，回顧過去9個月談判，台灣是美國重視的全球半導體製造國，美方期待台灣開放市場、擴大投資及供應鏈合作。要強調的是，「這場談判並不是傳統的經貿談判，而是一場談不好就面臨高關稅的談判」。而我們希望落實賴總統所提2大目標，平衡台美貿易逆差，進一步升級為台美戰略夥伴關係。

鄭麗君說，對等關稅15%且不疊加，台灣獲得與日韓一樣的稅率，在許多品項都能進一步優化競爭地位。台灣產品過去輸美關稅高於日韓，這次談判讓台灣立足點與日韓齊平，可提升傳統產業輸美競爭力，包括工具機、機械產業、醫療產業都能受益，工總、商總也對談判結果給予正面肯定。

關於MOU內容，鄭麗君表示，台灣模式是企業自主投資2500億美元，政府提供2500億美元上限的授信額度。2500億美元融資投資上限，MOU內容是寫「up to」，這與日韓出資相當不同，「台灣的信保模式，不是政府出資模式」。

鄭麗君說明，不會動用到經濟部中小企業信保基金，國發會目前已設有國家融資保證機制，在離岸風電、重大公共建設有相關執行經驗，未來會在這個機制下，建立「專案國家融資保證機制」。

政府初步規劃，若以授信額度上限2500億美元計算，因為高科技企業的保證成數比中小企業略低，會在5至6成之間規劃保證成數，承保倍數約15至20倍，預估信保機制最終所需專款規模為62.5億元至100億美元。

鄭麗君強調，由於台美MOU並未載明年限限制，企業有需要時才會啟動信保機制，所以可以分期建立規劃，預計分5期規劃。第1期只要到位就可建立，來達到62.5億美元、最高不超過100億美元的信保機制。

信保專款機制來源，鄭則說，考慮由國發基金籌措，也會邀請公股及民間銀行共同參與。這是有戰略目標思考，希望在根留台灣、布局全球思考下，支持我國進行有利的國際布局，這不是產業外移，台美未來可以強強聯手打造高科技供應鏈。

投資部分，她強調，2500億元投資沒有差額補足問題，也沒有差額補足條款在MOU中。台灣模式是基於支持產業，日韓是出資給美國還有獲利的分擔，台美目的是打造供應鏈，不適合依造日韓模式，台灣是以支持產業為基本原則。

