日中齟齬致關西機場航班減少 地方人士籲開拓新通航國家

關西機場是西日本最重要的國際門戶。（法新社）

日本《共同社》19日報導，由日本政府和民間共同探討有效利用關西、大阪（伊丹）、神戶三座機場的「關西3機場懇談會」，18日在大阪市召開會議，就加強國際航線的方針達成共識。針對中國報復日本首相高市早苗「台灣有事」言論，而限制赴日旅遊，地方經濟人士呼籲應開拓新的通航國家。

據報導，得益於大阪關西世界博覽會的舉辦，2025年上半年關西、大阪（伊丹）、神戶等3座機場旅客總數達2753萬人次，起降航班合計19.7萬架次，均創歷史新高。擔任懇談會主席的關西經濟聯合會會長松本正義，在會上提到參展國貴賓利用關西機場，表示該機場發揮作為「第一展館」最先迎接海外賓客的作用。

為了在大世博會後謀求發展，經濟界提出促進廣域觀光，包括推動關西地區3座機場加強國際航線，助力經濟增長。

針對日相高市早苗圍繞「台灣有事」的國會答辯，引發日中關係惡化，導致航班減少，松本正義在會後記者會上指出，關西機場通往海外的航線太少是個問題，認為必須利用因世博會提升的關西地區知名度，力圖開拓新的通航國家。

