為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    伊朗國家廣播遭駭客攻擊 流亡王儲呼籲軍隊支持人民

    2026/01/19 16:21 編譯謝宜哲／綜合報導
    駭客干擾伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台衛星傳輸，播放該國流亡王儲芮沙．巴勒維演講畫面。（擷自X@HenMazzig）

    駭客干擾伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台衛星傳輸，播放該國流亡王儲芮沙．巴勒維演講畫面。（擷自X@HenMazzig）

    社群媒體近日流傳的影片顯示，駭客干擾伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台（IRIB）衛星傳輸，播放該國流亡王儲芮沙．巴勒維（Reza Pahlavi）演講畫面。

    根據《美聯社》報導，IRIB多個頻道18日播放該影片。影片中芮沙．巴勒維表示「我要對軍隊說話。你們是伊朗的軍隊，而不是伊斯蘭共和國的軍隊。你們有責任保護自己的生命。你們的時間不多了，盡快與人民站在一起。」

    影片隨後出現身穿疑似伊朗警服的安全部隊人員和其他人員的畫面。影片聲稱他們已「放下武器並宣誓效忠人民」，但沒有提供證據。

    《美聯社》指出，駭客可能是通過使用星鏈衛星服務，來繞過伊朗政府的網絡封鎖。

    伊朗半官方的《法爾斯新聞社》指出，IRIB承認訊號在部分地區受到未知來源的干擾。但未提及播放的內容。

    芮沙．巴勒維辦公室已確認此干擾事件，但未回應《美聯社》關於駭客攻擊的問題。

    值得注意的是，這次駭客攻擊並非第一次對伊朗廣播訊號進行干擾。《華盛頓郵報》1986年報導說，美國中情局為伊朗流亡王儲盟友提供1個微型電視發射器，通過它將訊號盜播至伊朗電視台，並讓芮沙．巴勒維進行了1次為期11分鐘的秘密廣播。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播