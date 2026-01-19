伊朗國家廣播遭駭客攻擊 流亡王儲呼籲軍隊支持人民

駭客干擾伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台衛星傳輸，播放該國流亡王儲芮沙．巴勒維演講畫面。（擷自X@HenMazzig）

社群媒體近日流傳的影片顯示，駭客干擾伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台（IRIB）衛星傳輸，播放該國流亡王儲芮沙．巴勒維（Reza Pahlavi）演講畫面。

根據《美聯社》報導，IRIB多個頻道18日播放該影片。影片中芮沙．巴勒維表示「我要對軍隊說話。你們是伊朗的軍隊，而不是伊斯蘭共和國的軍隊。你們有責任保護自己的生命。你們的時間不多了，盡快與人民站在一起。」

影片隨後出現身穿疑似伊朗警服的安全部隊人員和其他人員的畫面。影片聲稱他們已「放下武器並宣誓效忠人民」，但沒有提供證據。

《美聯社》指出，駭客可能是通過使用星鏈衛星服務，來繞過伊朗政府的網絡封鎖。

伊朗半官方的《法爾斯新聞社》指出，IRIB承認訊號在部分地區受到未知來源的干擾。但未提及播放的內容。

芮沙．巴勒維辦公室已確認此干擾事件，但未回應《美聯社》關於駭客攻擊的問題。

值得注意的是，這次駭客攻擊並非第一次對伊朗廣播訊號進行干擾。《華盛頓郵報》1986年報導說，美國中情局為伊朗流亡王儲盟友提供1個微型電視發射器，通過它將訊號盜播至伊朗電視台，並讓芮沙．巴勒維進行了1次為期11分鐘的秘密廣播。

