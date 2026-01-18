為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    川普才讚「好人」！密檔踢爆：委國代總統是美緝毒局「優先目標」

    2026/01/18 10:19 編譯陳成良／綜合報導
    委內瑞拉代理總統羅德里格斯14日在卡拉卡斯總統府向媒體揮手；美聯社踢爆她長期涉嫌洗錢運毒，狠狠打臉了白宮對她的背書。（美聯社）

    委內瑞拉代理總統羅德里格斯14日在卡拉卡斯總統府向媒體揮手；美聯社踢爆她長期涉嫌洗錢運毒，狠狠打臉了白宮對她的背書。（美聯社）

    美國總統川普本月稍早下令美軍逮捕委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro）後，隨即大力讚揚接任代理總統的羅德里格斯（Delcy Rodríguez）是美方穩定局勢的「首選夥伴」。然而，《美聯社》取得機密文件踢爆，這位被川普誇讚為「了不起的人」，其實早在2022年就被美國緝毒局（DEA）列為「優先目標（priority target）」，涉嫌長期參與毒品交易與洗錢。

    涉洗錢、運毒 DEA密檔全曝光

    《美聯社》引述取得的DEA紀錄與多位執法人員說法指出，美方早在2018年就建立了針對羅德里格斯的詳細情報檔案。紀錄顯示，她被指控涉及從毒品走私到黃金走私等多項罪行。一名線民在2021年向DEA供稱，羅德里格斯利用加勒比海度假勝地瑪格麗塔島（Isla Margarita）的飯店作為掩護，進行大規模洗錢活動。

    文件顯示，DEA在2022年正式將她列為「優先目標」，這是專門針對那些被認為對非法毒品交易有「重大影響」的嫌疑人所設的標籤。儘管美國政府從未公開起訴她，且她在馬杜羅倒台後迅速獲得白宮背書，甚至與中情局（CIA）局長雷克里夫（John Ratcliffe）會面，但這些曝光的調查紀錄，與川普政府對她的清白背書形成強烈諷刺。

    專家：委內瑞拉政府本身就是犯罪集團

    針對川普試圖扶植羅德里格斯來管理「後馬杜羅時代」，專門研究美洲組織犯罪的智庫「InSight Crime」聯席主任達德利（Steve Dudley）直言，委內瑞拉政府本質上就是一個「犯罪混合政權」。他強調：「要在這個政權中爬到高位，唯一的途徑就是至少要縱容犯罪活動。這不是系統的漏洞，這就是系統本身。」

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

