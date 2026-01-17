為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    加強監視中國 日海保MQ-9B無人機將翻倍至10架

    2026/01/17 14:39 編譯孫宇青／綜合報導
    海上衛士MQ-9B無人機長約12公尺，翼展24公尺，可以連續飛行24小時以上。（法新社）

    海上衛士MQ-9B無人機長約12公尺，翼展24公尺，可以連續飛行24小時以上。（法新社）

    日本《每日新聞》17日報導，根據2026財政年度預算草案，面對中國在附近海域日益強硬的姿態，日本計畫在未來5年內將海上保安廳的MQ-9B大型無人機數量翻倍至10架，以加強海上監視能力。

    據報導，日本海上保安廳已為下一財年（始於今年4月）的無人機營運撥款111億日圓（約22.1億台幣），這筆支出包含在總額為122兆日圓（約24.3兆台幣）的預算草案中，日本政府的目標是在3月底前提交國會審議通過。

    目前，日本海上保全廳裝備3架美國製造的「海上衛士」MQ-9B海上巡邏偵察機，並計畫在本財年再增加2架。但由於其中一架無人機在一次跑道接觸事故中受損，所有無人機在去年11月停飛。

    這起事件發生在日本海上保安廳去年全面啟用「海上衛士」無人機之後。 2025年1月，海保將無人機的作戰基地從位於日本東北部的海上自衛隊八戶空軍基地遷至位於日本西南部的北九州機場。

    日本國土交通省指出，在去年底的預算大臣會談中，鑑於「附近海域局勢日益嚴峻」，財務省批准為海保增購5架無人機。中國海警船經常在東海的尖閣諸島（釣魚台列嶼）附近航行，該群島由日本實際控制，但台灣及中國皆聲稱擁有主權。

    「海上衛士」無人機長約12公尺，翼展24公尺，可以連續飛行24小時以上。單次飛行即可完成日本專屬經濟區外圍的完整飛行。

    防衛省也正準備為海上自衛隊採購「海上衛士」無人機，目標是在2028財政年度投入使用。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播