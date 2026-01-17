為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    擺脫中國！日本與印度合作推動稀土供應鏈多元化

    2026/01/17 14:58 編譯孫宇青／綜合報導

    在中國頻頻以稀土作為施壓籌碼的情況下，日本和印度16日同意啟動私人企業經濟安全對話，旨在為半導體和稀土等戰略物資發展多元化的供應鏈。

    日本《共同社》及《每日新聞》17日報導，日本外務大臣茂木敏充16日訪問印度新德里，與印度外長蘇傑生會談。考量到中國威脅，雙方確認「對區域內脅迫性措施的擔憂」，就推進經濟安全保障領域合作達成共識。

    茂木表示：「為實現自由開放的印度－太平洋，印度是重要夥伴，希望（雙方）在安全和人員交流方面穩步取得成果。」蘇傑生則稱：「與日本的合作是最優先事項，在不確定性加劇的當前國際形勢下，兩國對國際秩序肩負義務與責任。」

    中國已收緊對稀土的出口管制，稀土是製造高科技和國防產品的重要材料。減少對中國的依賴已成為包括日本和美國在內的七大工業國集團（G7）主要經濟體的優先事項。2020年中印邊境衝突後，印度同樣受到中國稀土出口管制，並遭受重創。

    此外，日印兩國也同意建立工作層面的戰略對話機制，在人工智慧（AI）此一競爭日益激烈的領域開展合作。

    蘇傑生另表示，印度「高度重視與日本在國際論壇上的合作，包括四方安全對話（Quad）、聯合國、四國集團（G4）成員國身分，以及二十國集團（G20）等」，並補充說，在當前充滿不確定性的全球形勢下，印日兩國「為實現共同戰略目標而密切合作」，顯得尤為重要。

    四國集團（G4 Nations）是指日本、德國、印度、巴西組成的非正式集團，主要目標是相互支持對方成為聯合國安全理事會常任理事國，以改革安理會結構，並追求更多發言權與影響力。

    印度是茂木敏充此次出訪的最後一站。此前，他已訪問以色列、巴勒斯坦、卡達和菲律賓。16日稍早，茂木敏充也基於禮節拜會印度總理莫迪。

