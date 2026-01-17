為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    川普不尋常之舉！公開感謝伊朗 指其未處決逾800政治犯

    2026/01/17 06:40 國際新聞中心／綜合報導
    美國總統川普16日突然公開感謝伊朗，因為德黑蘭當局沒有執行原本可能針對數百名政治犯的處決行動。（歐新社）

    美國總統川普16日採取一項不尋常的舉動，公開感謝伊朗政府未執行他聲稱原本針對數百名政治犯的處決行動。

    美聯社報導，川普連日來多次暗示，若德黑蘭當局在席捲全國的抗議活動中痛下殺手，美國可能會對伊朗採取軍事行動。

    川普在離開白宮、準備前往佛羅里達州棕櫚灘的海湖莊園（Mar-a-Lago）度週末時，對媒體表示，伊朗取消了超過800人的絞刑，「而我非常尊重他們取消這項行動的決定。」

    川普也在其社群平台發文暗示，原本有超過800人即將被處決，「但現在不會發生了」，「謝謝！」

    行動人士表示，這些抗議活動造成的死亡人數仍在持續上升。儘管如此，川普似乎暗示，由於伊朗暫緩執行處決，美國採取軍事行動的可能性正在降低。

    報導指出，川普對情勢的樂觀評估，與伊朗當地更為複雜的實際狀況並不完全相符，但川普似乎正逐漸淡化他此前的說法。

    川普先前曾就伊朗與當地抗議者發文表示：「援助正在路上」。但當16日被問到是否仍然如此時，他回應說：「嗯，我們拭目以待。」

    當被問到是誰說服他收回看似將對伊朗動武的暗示時，川普表示：「沒有人說服我，是我自己說服了自己。」

    川普說，伊朗當局原本排定要執行超過800起絞刑，但「他們一個人也沒有處決」，「他們取消了這些絞刑。這產生很大的影響。」

