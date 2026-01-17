川普放話警告！對「不配合格陵蘭問題國家」祭關稅懲罰

美國總統川普首次警告，若各國不支持美國掌控丹麥自治領土格陵蘭，他可能以關稅做為懲罰手段。（美聯社）

就在美國國會跨黨派議員代表團訪問丹麥首都哥本哈根之際，美國總統川普16日首次警告，若各國不支持美國掌控丹麥自治領土格陵蘭，他可能以關稅做為懲罰手段。

美聯社報導，川普在白宮回顧他曾威脅對歐洲盟友的出口藥品加徵關稅，聲稱「我對格陵蘭也可能這麼做」，「如果各國不配合格陵蘭的問題，我可能會對他們加徵關稅，因為我們為了國家安全需要格陵蘭。所以我可能會這麼做。」

川普數月來一貫主張，美國應該掌控格陵蘭，其他結果都無法接受，但他此前從未提及以關稅做為迫使對方讓步的手段。

本週稍早，丹麥與格陵蘭的外交部長在華府與美國副總統范斯及國務卿魯比歐會晤。這次會面並未化解雙方的深層分歧，但促成成立一個工作小組的共識。然而，丹麥方面與白宮隨後對該小組的目的，提出截然不同的說法。

歐洲各國領袖堅稱，所有涉及格陵蘭的事務，只能由丹麥與格陵蘭自行決定。丹麥本週也表示，正與盟友合作，增加其在格陵蘭的軍事存在。

在哥本哈根，一群美國聯邦參議員與眾議員16日與丹麥及格陵蘭立法代表會晤，並與包括丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）在內的領袖進行交流。

代表團團長、德拉瓦州民主黨參議員昆斯（Chris Coons）感謝地主國「225年來做為良好且值得信賴的盟友與夥伴」，並表示「我們就如何將這段關係延伸至未來，進行強而有力且深入的對話。」

阿拉斯加州共和黨參議員穆考斯基（Lisa Murkowski）表示，這次訪問反映雙方數十年來的牢固關係，「而這是一段我們需要悉心培養的關係」，「格陵蘭應被視為我們的盟友，而不是一項資產，我認為這正是這個代表團所傳達的訊息。」

國會議員的態度與白宮釋放的訊號形成鮮明對比。格陵蘭擁有大量尚未開發的關鍵礦產資源，川普多次以中國與俄羅斯對格陵蘭「別有企圖」為由，為美國接管該地的主張辯護，且迄今仍未排除以武力奪取該島的可能性。

