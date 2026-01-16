川普在拖延時間！未來5到7天是關鍵 外媒爆正對伊朗準備全面攻勢

美軍緊急將原本部署於印太地區的「林肯號」航空母艦調往中東。（圖取自美軍DVIDS網站檔案照）

美國總統川普13日向伊朗示威群眾喊話「援助正在路上」，外界推測是軍事打擊預告，但14日事態急轉直下，伊朗政府停止處決示威者，川普也暫時按兵不動。不過，外媒引述美國、中東官員消息表示，川普可能是在為軍事部署爭取時間，一名卡達官員表示，美軍可能需要5到7天，才能準備好發動全面攻勢。

《華爾街日報》報導，川普接獲情資，對伊朗發動大規模軍事打擊，可能也無法使政府垮台，反而會激起更大衝突，甚至全面戰爭；較小規模的打擊，雖可提升示威者士氣，但無法阻止當局鎮壓行動。川普將持續觀察德黑蘭當局如何對待示威者，以決定潛在攻擊的規模。

請繼續往下閱讀...

顧問團隊告知川普，美軍在中東需要更大規模的軍力，既是為了發起大規模攻擊，也是為了在伊朗發起報復時，能保護當地美軍及盟友。

伊朗日前致電土耳其、卡達、阿拉伯聯合大公國表示，如果遭到攻擊，伊朗將打擊美國在這些國家的美軍基地；上述國家近日都在敦促川普不要攻擊伊朗。儘管如此，五角大廈已下令將原本部署於南海的「林肯號（USS Abraham Lincoln）」航空母艦打擊群，火速調往中東，預計航程會持續約一週。

川普先前對伊朗示威者喊話「援助正在路上」，但隨後又表示，伊朗已經表示停止血腥鎮壓，且不會處決示威者，他對此感到滿意，表示是「好消息，希望這持續下去！」釋放出「只要鎮壓停止，他可能就不會下令開戰」的訊號。

不過，美國與中東官員表示，這可能是川普在為軍力部署往中東移動爭取時間。一名卡達官員表示，美軍可能需要5到7天，才能準備好發動全面攻勢。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法