一週只上2天班！英建築工靠「這副業」月入8萬

英國一名建築工將「清狗大便」作為副業月入8萬元，示意圖。（法新社）

斜槓商機無奇不有，幫忙「清狗大便」竟也能發展成月入數萬元的生意！英國德比郡（Derby）一名建築工靈機一動，將美國盛行的「專業撿便員」服務引進英國，沒想到需求爆棚，每月兼差幾天就能進帳2000英鎊（約新台幣8萬元）。

《太陽報》報導，建築工凱爾（Kyle）在社群媒體上發現美國「撿便服務」大受歡迎，因此決定效仿。凱爾透露，初次預約服務收費30英鎊（約新台幣1270元），之後每週定期清理則收費15英鎊（約新台幣635元）。目前他穩定擁有35名客戶，每週僅需利用週三與週六服務，平均一處花費不到15分鐘，每月收入高達2000英鎊（約新台幣8萬元），單日報酬甚至高於他的正職收入。

請繼續往下閱讀...

隨著事業版圖擴大，凱爾也面臨不少網路攻擊，有酸民質疑養狗不自己清理是「懶惰」的行為。對此凱爾反擊，他目前的客戶中，有超過20人是領有證明的身障者，或是必須靠拐杖行走的長者。為了進一步減輕長輩負擔，他還加碼提供除草服務，讓這些家庭不會因為行動不便，而讓庭園變得髒亂。

為了讓生意合法，凱爾特別申請廢棄物運輸執照，強調服務不僅專業更有官方認可。48歲的客戶費斯克（Peter Fisk）就是該服務的受益者，他因腿部骨折無法清理自家後院。他稱讚凱爾的專業精神「他清理完糞便後，還會用水管沖洗地磚，處理得非常徹底，我至少這一年內都會持續預約」。凱爾也信心滿滿地表示，未來計畫將這門「黃金副業」推廣至更多地區。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法