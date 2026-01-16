為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    美戰爭部長：以實力求和平 軍演延到台灣南海不可少

    2026/01/16 18:27 中央社
    美國戰爭部長赫格塞斯說，從日本延伸到台灣、南海的「第一島鏈」展開軍事演習必不可少。（法新社）

    美國戰爭部長赫格塞斯說，從日本延伸到台灣、南海的「第一島鏈」展開軍事演習必不可少。（法新社）

    美國戰爭部長赫格塞斯今天說，從日本延伸至台灣、南海的「第一島鏈」展開軍事演習，對於落實美國政府宣導的「以實力求和平」必不可少。

    共同社報導，日本防衛大臣小泉進次郎今天在美國五角大廈與赫格塞斯會談，就強化日美同盟的嚇阻力達成共識。雙方將擴大在沖繩等南西諸島的存在感定位為「同盟的最優先事項」，並同意討論改良型攔截飛彈SM-3 Block 2A的大幅增產。

    這些作法用來因應在台灣周邊和東海、南海加強活動的中國，以及持續推進核武與飛彈開發的北韓。

    美國政府在「國家安全戰略」（National Security Strategy, NSS）報告中將以南北美洲為主的「西半球」置於最高優先順序。日本則對中國的軍事脅迫深感憂慮，這次會談中實際上再度獲得美國對參與亞洲事務的保證。小泉在會談後對媒體強調：「日美同盟沒有任何動搖。」

    雙方確認日美同盟在印度太平洋地區遏制侵略所發揮的作用，一致同意在南西諸島擴充更具實踐性的聯合訓練，並在防衛產業基礎方面開展緊密合作。雙方還商定將切實推進包括美軍普天間機場（沖繩縣宜野灣市）搬遷至邊野古在內的駐日美軍整編。

    另外，美國副總統范斯（J.D. Vance）今天與小泉進次郎在白宮會談約30分鐘，小泉在會談後向媒體透露了這個消息。根據小泉的說法，兩人就日本增強防衛力和地區安全局勢交換意見。關於對范斯的印象，小泉說：「感覺很溫和，有很強的包容力。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播