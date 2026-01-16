為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    鄭重警告！美在安理會上稱 川普考慮所有針對伊朗選項

    2026/01/16 09:58 編譯謝宜哲／綜合報導
    美國常駐聯合國代表瓦爾茲表示，所有針對伊朗的手段都在美國總統川普考慮範圍內。圖為川普。（法新社）

    美國常駐聯合國代表瓦爾茲表示，所有針對伊朗的手段都在美國總統川普考慮範圍內。圖為川普。（法新社）

    在伊朗示威越演越烈情況下，美國與伊朗矛盾也逐漸升級。美國常駐聯合國代表瓦爾茲（Mike Waltz）15日在安理會上向伊朗警告，所有針對伊朗手段都在美國總統川普考慮範圍內。

    根據《美聯社》報導，瓦爾茲15日表示，川普是行動派，而非聯合國中某些只會空談的人。

    瓦爾茲強調，川普已明確說為制止伊朗屠殺，所有針對該國的選項都在考慮之中，這點伊朗政權的領導人最為清楚。

    伊朗常駐聯合國副大使達爾齊（Hossein Darzi）猛烈抨擊美國，指責美國將伊朗的動亂引向暴力。

    達爾齊說「美國打著關心伊朗人民和支持人權的幌子，試圖把自己塑造成伊朗人民的朋友，同時卻在人道主義敘事下，為政治動盪和軍事干預鋪路。」

    此外，伊朗異議人士阿里內賈德（Masih Alinejad）和巴特比（Ahmad Batebi）也出席會議，講述他們成為伊朗目標的經歷。

    阿里內賈德稱「我親眼看到那個想殺我的人就在我家花園前，在我位於美國紐約布魯克林的家中。」

    2名據稱是俄羅斯黑幫成員的人去年10月因3年前受伊朗政府指使，在阿利內賈德位於紐約的家中僱刺客去殺她而被判處25年監禁。

    巴特比說，伊朗獄警在他身上劃出深深的傷口。他還告訴聯合國人權理事會「如果你不相信我，我現在就可以讓你看看身體。」

    阿里內賈德和巴特比都呼籲國際社會和人權理事會採取更多措施，追究伊朗侵犯人權的責任。

    另外俄羅斯是安理會中唯一為伊朗的行動辯護，同時呼籲美國停止干預的國家。

