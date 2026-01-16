嚇阻中國！美眾院通過法案 供台逾720億軍事融資貸款

中國共產黨戰略競爭特別委員會主席穆勒納爾指出，過去1個月，台灣人民承受了網路攻擊及解放軍具侵略性的軍事演習。（彭博資料照）

美國聯邦眾議院14日通過法案，向台灣提供3億美元（約新台幣95億元）的「外國軍事融資」，及20億美元（約新台幣632億元）的貸款與貸款保證，強化台海防禦及嚇阻能力。

綜合媒體報導，美國眾院14日以341票贊成、79票反對通過「2026年財政年度金融服務、一般政府、國家安全、國務院及相關計畫撥款法案」，法案為美國政府與台灣及印太地區盟友展開合作提供關鍵資金。

眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」（House Select Committee on the Chinese Communist Party）15日發布新聞稿，整理法案涉及印太地區的內容。

特別委員會指出，法案提供3億美元給台灣的「外國軍事融資」（Foreign Military Financing）計畫，以強化台海嚇阻力，並提供最高達20億美元的貸款與貸款保證，用於相同目的。

為與中國抗衡，法案同時撥款4億美元用於「對抗中國影響基金」（Countering PRC Influence Fund），反制中共在全球的惡意行動，及提供18億美元支持美國在印太地區的國家安全利益，並對抗中國的不良影響。法案也撥款3590萬美元給美國在台協會（AIT），並提供菲律賓1億美元的外國軍事融資。

外國軍事融資是國務院旗下計畫，透過美方提供的援助款，讓聯盟夥伴和友好國家取得美國的軍備、服務和培訓。美聯社報導，外國軍事融資通常適用主權國家。2023年，拜登政府首度根據外國軍事融資計畫，批准提供台灣8000萬美元軍備。

特別委員會主席穆勒納爾（John Moolenaar）透過聲明指出，過去1個月，台灣的自由人民承受了網路攻擊以及解放軍具侵略性的軍事演習。「法案向台灣提供更多支持，幫助其投資國防，並強化了川普政府上月的歷史性對台軍售。我們必須緊急向台灣提供武器，以遏制2027年及其後的衝突。」

此外，法案並要求美國堅定反對多邊開發銀行對中國的貸款，也反對中國在多邊開發銀行中增加持股比例；促進國務院打擊對國家安全構成威脅的外國人才計畫。

