山手線停駛！日本JR停電通勤大亂 預計下午1時恢復

JR東日本營運的新橋站至品川站之間16日發生停電，截至當地時間上午9時30分仍未完全恢復，導致通勤交通大亂。圖為電車停駛後乘客步行疏散至田町站。（路透）

今天（16日）凌晨，JR東日本營運的新橋站至品川站之間發生停電，截至當地時間上午9時30分（台北時間8時30分）仍未完全恢復，導致通勤時段交通大亂。山手線內環、外環全線自清晨發車起就暫停運行；京濱東北線大宮站至大船站南向、北向列車也暫停運行。

共同社報導，JR東日本指出，新橋站至品川站之間的電力設備可能發生異常，正在進行改造整修工程的田町站16日凌晨突然停止供電。儘管清晨首班列車發車前曾試圖重啟設備供電，卻未能成功，目前正在調查原因。

東京消防廳指出，上午8時前接獲報案，稱JR田町站軌道附近發生火災。消防人員趕赴現場後，確認站內變壓器有燒毀痕跡，所幸未傳出人員受傷。相關單位正在釐清火災與停電之間是否存在關聯。

朝日電視台報導，京濱東北線在上午7時22分短暫恢復後不久再次停駛。截至上午8時，與野站、北浦和站、西川口站、川口站、濱松町站、大森站等多個車站實施進站管制。

據JR東日本官方網站16日上午10時發布的最新資訊，山手線及京濱東北線受停電影響暫停服務，預計下午1時恢復營運，但具體恢復時間仍要視情況而定。

