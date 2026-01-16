為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    山手線停駛！日本JR停電通勤大亂 預計下午1時恢復

    2026/01/16 11:05 即時新聞／綜合報導
    JR東日本營運的新橋站至品川站之間16日發生停電，截至當地時間上午9時30分仍未完全恢復，導致通勤交通大亂。圖為電車停駛後乘客步行疏散至田町站。（路透）

    JR東日本營運的新橋站至品川站之間16日發生停電，截至當地時間上午9時30分仍未完全恢復，導致通勤交通大亂。圖為電車停駛後乘客步行疏散至田町站。（路透）

    今天（16日）凌晨，JR東日本營運的新橋站至品川站之間發生停電，截至當地時間上午9時30分（台北時間8時30分）仍未完全恢復，導致通勤時段交通大亂。山手線內環、外環全線自清晨發車起就暫停運行；京濱東北線大宮站至大船站南向、北向列車也暫停運行。

    共同社報導，JR東日本指出，新橋站至品川站之間的電力設備可能發生異常，正在進行改造整修工程的田町站16日凌晨突然停止供電。儘管清晨首班列車發車前曾試圖重啟設備供電，卻未能成功，目前正在調查原因。

    東京消防廳指出，上午8時前接獲報案，稱JR田町站軌道附近發生火災。消防人員趕赴現場後，確認站內變壓器有燒毀痕跡，所幸未傳出人員受傷。相關單位正在釐清火災與停電之間是否存在關聯。

    朝日電視台報導，京濱東北線在上午7時22分短暫恢復後不久再次停駛。截至上午8時，與野站、北浦和站、西川口站、川口站、濱松町站、大森站等多個車站實施進站管制。

    據JR東日本官方網站16日上午10時發布的最新資訊，山手線及京濱東北線受停電影響暫停服務，預計下午1時恢復營運，但具體恢復時間仍要視情況而定。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播