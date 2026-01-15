挺高市早苗「台灣有事」答辯 薛瑞福:發言合理無須撤回

美國國防部前印太安全事務助理部長薛瑞福。（美聯社資料照）

日本首相高市早苗在國會的「台灣有事」答辯，引發中國強烈反彈並要求撤回。前美國國防部印太安全事務助理部長薛瑞福今天表示，高市的發言合理無須撤回，若在中國施壓下選擇退讓或修正說法，反而會向北京釋放錯誤訊號。他強調，一旦開始撤回或讓步，接下來只會面臨無止盡的要求。

薛瑞福也強調外交對話的重要性，他表示，外交在「傳遞訊號」與「清楚表達利益與期待」方面仍具重要意義。他也提到，中國已經有近十年沒有與台灣民選領導人進行正式對話。自2016年蔡英文當選總統以來，包括蔡英文與賴清德，皆未能與北京展開正式、實質的對話，這正是導致中國轉向以軍事手段對台施壓的重要原因。此外，雖然美國國會議員經常訪台，但美台在行政層級的對話方面同樣欠缺，他認為美國應該加強與台灣的溝通。

外交官出身的日本參議員松川瑠衣則表示，如果自民黨在即將到來的眾議院大選中，取得穩定勝利、確立執政基礎，選後將是日本派遣政治代表團訪問北京的關鍵時機。她指出，儘管之後雙邊關係出現波折，但愈是局勢困難，領導人之間愈需要直接對話。

薛瑞福今天出席日本國際交流館（IHJ）與美國智庫馬侃研究所（McCain Institute），首次在東京舉辦「塞多納論壇東京」，被問及中國對美國總統拜登多達4次明確將防衛台灣，卻沒有太強烈的反應。然而卻對日本的發言作出了極為強烈，甚至可說是過度的反應，目的為何？

薛瑞福表示，中方真正關切的並非高市的單一發言，而是日本近年來進行了包括持續提高防衛預算、重新詮釋甚至可能修正憲法第9條，以及將「反擊能力」正式納入國家安全戰略等。這些因素的累積，使北京認為有必要對日本「示警」，高市答辯似乎讓中國抓到了機會。尤其高市才剛上台，中方選擇以施壓方式，試圖迫使她讓步。

對於高市的答辯，薛瑞福表示，其實是相當合理、合乎邏輯。她是在一個非常具體的假設情境下作答，也就是在與台灣相關的情境中，如果相關條件被觸發，美國會依法律行動，日本將予以支持。這樣的說法，本質上是合理的。

至於美方對此的反應有明顯的「克制」，薛瑞福指出，美國駐日大使葛拉斯確實發表了相對正面的聲明，但白宮本身的表態相當有限，國務院方面，也僅是在回應記者提問時，說法傾向克制。

他認為，美國在這起事件上，挺「盟友」的力道不足，但依他來看，川普政府目前正處於關稅休戰期，傾向「多做、少說」，因此在多數情況下維持相對低調，但這並不代表實質政策，或是同盟合作出現退縮。

