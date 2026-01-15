為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    減少車禍、空汙! 羅馬宣布市區限速30公里

    2026/01/15 20:07 即時新聞／綜合報導
    羅馬市中心歷史區施行車輛限速30公里的新規定。（路透）

    羅馬市中心歷史區施行車輛限速30公里的新規定。（路透）

    為減少車禍事故及空氣汙染，義大利首都羅馬（Rome）宣布，即日起市中心歷史區車輛限速30公里。羅馬市官員指出，這項政策有助於挽救生命，會在未來1個月內之內逐步推行。

    《路透》報導，「永恆之城」羅馬先前的限速規定為時速50公里，新的規定於週四（15日）生效，適用於有大量遊客人潮及車流的歷史中心區（Historic Centre）。

    羅馬交通部門主管帕塔內（Eugenio Patane）對義大利媒體《晚郵報》（Corriere della Sera）表示，羅馬的道路原先是為了汽車通行而鋪，但如今生活型態改變，「更低的速度能拯救生命。」

    羅馬市民巴拉托洛（Barbara Barattolo）接受訪問時對新政策表達了贊同，「也修人開的超級快。我騎滑板車常常差點被撞⋯⋯開慢一點比較好。」

    開計程車維生的克里斯蒂亞諾（Cristiano）則對新的限速規定不以為然，「我覺得太低了。有些地方這樣還好，但其他地方這個速度慢到荒謬。」

    義大利最高法院去年11月裁定，住在羅馬壅塞環狀道路附近的居民，由於長期暴露在過度噪音以及空汙中，有權獲得1萬歐元（約合新台幣36.7萬）的賠償金。

