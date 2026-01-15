血腥程度直逼1979年革命！ 安理會應美要求緊急磋商伊朗局勢

伊朗國內抗爭局勢急遽惡化，聯合國安理會應美國要求，定於當地時間15日下午召開緊急會議。（法新社）

伊朗國內抗爭局勢急遽惡化，聯合國安理會應美國要求，定於當地時間15日下午召開緊急會議，討論伊朗的致命抗議活動。根據美國人權組織統計，此波鎮壓已導致至少2615人喪生，其慘烈程度為數十年來罕見，規模直逼1979年伊斯蘭革命。

據《美聯社》報導，聯合國安全理事會已應美國要求，於15日下午召開緊急會議，討論伊朗政府對抗議示威的鎮壓行動。美國總統川普日前警告，若伊朗持續對示威者動用致命武力，甚至執行死刑，美方不排除採取行動，但未說明具體措施。

在國際壓力升高之際，德黑蘭當局一度釋出較為緩和的訊號，試圖為緊張局勢降溫。不過，伊朗週四清晨未說明原因即短暫關閉領空，停止商業航班運作。同時，美方也建議部分駐卡達的重要軍事基地人員撤離，美國駐科威特大使館則下令暫停人員前往多處軍事設施。

伊朗在今年6月與以色列爆發為期12天的軍事衝突期間，也曾採取類似的領空管制措施。航空業者對局勢發展高度警戒。歐洲最大航空集團漢莎航空宣布，基於安全考量，未來5天將暫停夜間往返以色列特拉維夫及約旦首都安曼的航班，並避開伊朗與伊拉克領空。

人權團體指出，伊朗此輪鎮壓已造成嚴重死傷。美國人權活動新聞社（Human Rights Activists News Agency）統計，至少已有2615人在示威與鎮壓過程中喪生，死亡人數創下數十年來新高，外界將其與1979年伊斯蘭革命前後的動盪局勢相提並論。

