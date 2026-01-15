為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    川普差點被拔兵權！共和黨跑票陷僵局 范斯關鍵一票驚險救駕

    2026/01/15 13:10 即時新聞／綜合報導
    美國副總統兼參議院議長范斯行使憲法權力投下決定性一票，驚險擋下限制總統對委內瑞拉動武的法案，保住川普的軍事指揮權。（歐新社資料照）

    美國副總統兼參議院議長范斯行使憲法權力投下決定性一票，驚險擋下限制總統對委內瑞拉動武的法案，保住川普的軍事指揮權。（歐新社資料照）

    美國總統川普為了保住對委內瑞拉動武的絕對權力，與國會上演驚險攻防戰。福斯新聞（Fox News）報導，在川普發飆痛罵跑票的共和黨議員是「廢物（Real Losers）」並施加強大壓力後，參議院共和黨團成功策反了兩名關鍵議員，最終由副總統范斯（JD Vance）投下打破僵局的一票，以51比50驚險否決了限制總統戰爭權力的決議案。

    川普發飆罵人 施壓議員歸隊

    這場表決源於民主黨參議員凱恩（Tim Kaine）提出的決議案，旨在限制川普未經國會授權便對委內瑞拉採取軍事行動的權力。上週，有5名共和黨參議員倒戈支持該案，讓決議案一度過關在即。此舉引發川普震怒，公開痛批這些跑票者「不該再當選」，白宮隨即對這些「叛徒」展開高強度的施壓與摸頭行動。

    在白宮強力運作下，原先倒戈的共和黨參議員霍利（Josh Hawley）與楊恩（Todd Young）在最後一刻「髮夾彎」轉向，改投反對票。最終表決結果形成50對50的僵局，依法由兼任參議院議長的副總統范斯投下關鍵一票，才將這項決議案擋下。這場勝利意味著川普暫時保住了在委內瑞拉問題上的軍事主導權，不需受制於國會。

    國務卿魯比歐保證：目前沒駐軍

    為了安撫倒戈議員，國務卿魯比歐（Marco Rubio）向參議院提出書面保證，強調「目前美國在委內瑞拉沒有駐軍」，之前的美軍行動僅是為了協助執法單位逮捕馬杜羅。魯比歐承諾，若未來要發動新的軍事行動，川普政府將會依照憲法尋求國會授權，並將親自出席聽證會說明。

    提案的民主黨參議員凱恩對此結果大表不滿。他痛批共和黨為了護航川普不惜動用罕見的議事程序，「如果大家只想說『嘿，川普總統，你想幹嘛就幹嘛』，那就去投吧，但別為了護航而毀掉參議院的骨氣」。

    儘管決議案遭封殺，但仍有柯林斯（Susan Collins）、穆考斯基（Lisa Murkowski）與保羅（Rand Paul）等3名共和黨參議員，堅持與民主黨站在同一陣線，投下了贊成票。

