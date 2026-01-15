同一承包商！泰國今又發生起重機掉落砸車釀2死 驚悚瞬間曝

泰國今再度發生高架起重機掉落砸車意外，拉瑪二世高速公路高架橋工地一台起重機掉落砸中底下行駛中的汽車，造成至少2人死亡。（美聯社）

泰國今（15日）再度發生高架起重機掉落砸車意外！拉瑪二世高速公路（Rama II Road）高架橋工地一台起重機掉落砸中底下行駛中的汽車，造成至少2人死亡，掉落瞬間的驚悚畫面也被後方的行車紀錄器給拍到。

綜合外媒報導，當地時間今上午9點許，曼谷郊區龍仔厝府（Samut Sakhon，或譯沙沒沙空府）拉瑪二世高速公路建築工地的起重機倒塌，事故發生在巴黎花園酒店（Paris Inn Garden Hotel）門前。

行車紀錄器畫面顯示，一台在高架橋上的巨型起重機突然倒塌，底下許多車輛被波及，現場塵土飛揚淹沒車流，瓦礫遍地。至少2車被毀，2人死亡多人受傷。

拉瑪二世高速公路由「義泰發展公共公司」（ITD）擔任主要承包商，發生過多起致命工安事故，因此被冠上「死亡之路」、「無限施工公路」等惡名，去年3月一座正在興建的拉瑪二世高速公路橋梁突然坍塌，釀成6死24傷的慘劇。

而昨（14日）泰國東北部泰中高鐵建設工程路段也發生起重機嚴重意外，一台起重機在施工中倒塌，砸中一列行駛中的客運列車，造成至少32死亡、64人受傷。該工程由為「義泰發展公共公司」（ITD）與中鐵十局泰國分公司（CREC）組成的聯營企業ITD-CREC所興建。

Italian-Thai Development has been linked to another fatal crane collapse on Rama II Road that killed at least two people on Thursday, intensifying scrutiny of construction safety just one day after a separate crane accident involving the same contractor on a Thai–Chinese… pic.twitter.com/a2jskVFQsV — Thai Enquirer （@ThaiEnquirer） January 15, 2026

