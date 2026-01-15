李在明也無力回天！ 逾3成韓企未來5年恐裁撤中國業務

南韓總統李在明本月4日訪問中國，隨行的龐大的經濟代表團引人注目。右為李在明夫人金惠景。（路透資料照）

南韓產業研究院北京分院14日發布「2025年在中國南韓企業經營環境狀況調查」，結果顯示，32.4%的在中國南韓企業預計未來5年內將撤出、轉移或縮減在中國境內的業務規模。

韓聯社報導，具體來看，預計撤出中國市場的企業佔9.7%，遷移至其他地區的佔1.8%，縮減業務規模的佔20.9%。預計未來5年維持現有規模的企業佔48.6%，與2024年的49.2%基本持平；認為業務將擴大的企業比例則由13.8%上升至19.1%。

請繼續往下閱讀...

依產業來看，對前景抱持悲觀的主要集中在顯示面板、手機和家電，以及批發零售與通路商；重型機具和造船業則相對看好未來5年的業務發展前景。

在中國韓企指出，考慮撤出或轉移業務的主要原因包括市場競爭加劇、中國生產成本上升以及接班困難等。遷移目的地以東南亞為主，佔59%；返回南韓佔17%。

此外，預計2025年銷售額較去年同期下降的企業，比例由去年的36%升至41.3%。多數受訪企業認為，中國內部經商環境日趨惡化，但持負面看法的企業比例由2024年的67%降至59.4%。

本次年度調查由南韓產業研究院北京分院、大韓商工會議所北京代表處和中國南韓商會於2025年8月至11月聯合實施，調查對象包含455家在中國韓企。

南韓總統李在明本月訪問中國，隨行的龐大的經濟代表團相當引人注目，包括三星電子會長李在鎔、SK集團會長崔泰源、現代汽車集團會長鄭義宣、LG集團會長具光謨這4大集團掌門人在內，共200多名南韓企業家，外界認為是一場務實而審慎的經濟外交布局。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法