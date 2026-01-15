為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    李在明也無力回天！ 逾3成韓企未來5年恐裁撤中國業務

    2026/01/15 08:36 即時新聞／綜合報導
    南韓總統李在明本月4日訪問中國，隨行的龐大的經濟代表團引人注目。右為李在明夫人金惠景。（路透資料照）

    南韓總統李在明本月4日訪問中國，隨行的龐大的經濟代表團引人注目。右為李在明夫人金惠景。（路透資料照）

    南韓產業研究院北京分院14日發布「2025年在中國南韓企業經營環境狀況調查」，結果顯示，32.4%的在中國南韓企業預計未來5年內將撤出、轉移或縮減在中國境內的業務規模。

    韓聯社報導，具體來看，預計撤出中國市場的企業佔9.7%，遷移至其他地區的佔1.8%，縮減業務規模的佔20.9%。預計未來5年維持現有規模的企業佔48.6%，與2024年的49.2%基本持平；認為業務將擴大的企業比例則由13.8%上升至19.1%。

    依產業來看，對前景抱持悲觀的主要集中在顯示面板、手機和家電，以及批發零售與通路商；重型機具和造船業則相對看好未來5年的業務發展前景。

    在中國韓企指出，考慮撤出或轉移業務的主要原因包括市場競爭加劇、中國生產成本上升以及接班困難等。遷移目的地以東南亞為主，佔59%；返回南韓佔17%。

    此外，預計2025年銷售額較去年同期下降的企業，比例由去年的36%升至41.3%。多數受訪企業認為，中國內部經商環境日趨惡化，但持負面看法的企業比例由2024年的67%降至59.4%。

    本次年度調查由南韓產業研究院北京分院、大韓商工會議所北京代表處和中國南韓商會於2025年8月至11月聯合實施，調查對象包含455家在中國韓企。

    南韓總統李在明本月訪問中國，隨行的龐大的經濟代表團相當引人注目，包括三星電子會長李在鎔、SK集團會長崔泰源、現代汽車集團會長鄭義宣、LG集團會長具光謨這4大集團掌門人在內，共200多名南韓企業家，外界認為是一場務實而審慎的經濟外交布局。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播