    國際

    伊朗處決喊卡 示威者家屬證實「延期非取消」

    2026/01/15 09:16 即時新聞／綜合報導
    26歲伊朗示威者索塔尼8日被判處死刑，原訂14日將被處決，家屬證實當局已延後執行死刑。（圖擷取自社群媒體「X」）

    26歲伊朗示威者索塔尼8日被判處死刑，原訂14日將被處決，家屬證實當局已延後執行死刑。（圖擷取自社群媒體「X」）

    伊朗政府持續針對國內抗議活動進行血腥鎮壓，26歲示威者索塔尼（Erfan Soltani）8日被判處死刑，原訂14日將被處決，不過美國總統川普14日表示，美方被告知伊朗的「殺戮計畫」與「處決計畫」已經停止。索塔尼的家屬也證實，索塔尼的死刑已經被延後執行，但死刑並非「取消」。

    綜合外媒報導，索塔尼原本是1名服飾店員工，8日在位於德黑蘭西北部的卡拉季（Karaj）因參與抗議活動被捕，原定於14日將被處決。自他被捕以來，家屬幾乎未獲得任何有關索塔尼的消息，僅在處決前曾獲准進行1次短暫的會面。14日在原定處決時間過後數小時，關押索塔尼的監獄致電家屬，告知死刑已被延後，但未提供進一步細節。

    在死刑暫緩消息傳出前，居住海外與索爾塔尼關係密切的45歲親屬索瑪耶（Somayeh）提到：「我昨天和他的直系親屬通過話，我所知道的只有他們正試圖前往監獄探視他。」事後索瑪耶也得知索塔尼的死刑暫緩消息，並向《CNN》證實此事。

    人權團體擔憂，由於伊朗政府下令中斷網路，他們擔心還有更多如同索塔尼的案例，索塔尼此案也凸顯伊朗政府快速審判、隨意判刑的不當作為。

