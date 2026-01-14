倫敦地底藏殺機！中國使館設208間密室 距英通訊命脈僅1公尺

圖為中國規劃興建超級使館的英國皇家鑄幣廠舊址。（彭博）

中國在倫敦興建「超級使館」的計畫正引發空前的國安風暴。據《福斯新聞網》（Fox News）報導，近期解密的施工藍圖顯示，該使館地底隱藏著高達 208間房間的複雜網絡，其中一間密室竟設置在距離英國最機敏通訊電纜僅 1公尺（約 3英尺）處。專家警告，北京極可能以此為基地，對英國的金融中心與數百萬用戶實施大規模竊聽。

緊鄰通訊中樞 專家曝「光纖竊聽」紅旗

據英國《每日電訊報》（The Telegraph）12日發布的未經刪減文件顯示，這間地底下約 3公尺的密室，與傳輸倫敦金融城數據、數百萬用戶電郵及通訊的光纖電纜僅1公尺之遙。該處電纜是全球最大網路交換點之一「倫敦網際網路交換中心」（LINX）的核心部分，更透過大西洋海底電纜直接與美國相連。

薩里大學安全專家伍德沃德（Alan Woodward）分析，中國計畫拆除並重建該區地下牆壁，此舉是明顯的「國安紅旗」。他強調，如此近的物理距離可輕易實施「光纖竊聽」，透過感應或植入設備，在不中斷通訊的情況下截取海量金融交易與資訊流。

208間密室設強效冷卻 疑部署間諜電腦

除了地理位置可疑，使館地底由 208間房間組成的網絡，包含緊急發電機、通訊機房、廁所及淋浴間，顯示該空間足以讓官員與技術人員長期留置。值得注意的是，該區域配備了至少 2套高功率熱氣抽排系統。安全專家推斷，這是為了安置會產生高溫、用於大規模數據處理與間諜任務的高階電腦設備。

據《泰晤士報》（The Times）報導，英國首相施凱爾（Keir Starmer）預計下週訪問中國並會晤習近平。儘管國安疑慮未除，外界盛傳施凱爾將在出訪前核准這項擱置多年的建案。

英國影子國安部長凱恩斯（Alicia Kearns）在社群平台 X抨擊，批准此計畫無異於將英國金融基礎設施的「中樞神經」雙手奉送給北京，甚至為其發動「經濟戰爭」提供發射場。目前英國政府發言人僅表示，國安專家已參與審核全程，強調「國家安全是政府的第一職責」。

