奈及利亞恐怖分子大肆綁架學生 海空聯合反恐擊斃200人

奈及利亞海空聯合掃蕩武裝犯罪集團，官方聲稱擊斃逾200名武裝分子，摧毀多處叢林營地。（歐新社）

奈及利亞中部柯吉州（Kogi）近日大規模反恐，上週六起對武裝犯罪集團發動海空聯合攻勢，官方聲稱已擊斃超過200名武裝分子，摧毀多處叢林營地。這項行動起因於奈及利亞接連發生大規模綁架學生事件，引發全民憤慨。

據《BBC》報，柯吉州政府資訊專員方沃（Kingsley Fanwo）說，這次行動整合了奈及利亞軍隊、警察及準軍事部隊，軍方成功打散了正試圖重新集結的武裝力量。

請繼續往下閱讀...

然而，軍事行動面臨極大挑戰。武裝分子逃竄時，刻意以先前綁架的平民為「人盾」，牽制軍方，因為安全部隊不願在殲敵過程中造成人質傷亡。長期以來，這些犯罪集團以西北部為據點，近期轉向中部擴散，透過殺戮與大規模綁架勒贖維生，甚至攻擊學校，導致社會動盪不安。

柯吉州地理位置特殊，境內密布叢林走廊，是連結奈及利亞南北部的樞紐，這也成為武裝集團跨州流竄的避風港。安全專家、退役少校加爾馬（Bashir Galma）分析，這次攻勢是回應總統提努布（Bola Tinubu）要求加強打擊犯罪的指令。

不過，加爾馬也對官方聲稱的「擊斃逾200人」持保留態度。他指出，目前缺乏確鑿證據，加上距離大選僅剩一年，政治人物可能有誇大戰果以爭取民意的嫌疑；但他也補充，考量到這是一場奇襲行動，傷亡數字確實可能相當慘重。

在奈及利亞境內面臨伊斯蘭極端勢力、土地糾紛與分離主義等多重安全挑戰之際，美國也加大支援力道。美軍非洲司令部（AFRICOM）日前證實，已運送一批「關鍵軍事補給」到奈及利亞首都阿布加，支持他們維安行動。

值得關注的是，美國總統川普上週曾警告，若奈及利亞境內基督徒持續遭到殺害，美方將發動更多空襲；美軍已於去年耶誕節空襲伊斯蘭武裝營地。奈及利亞擁有逾250個民族，人口大致分為北部穆斯林與南部基督徒。對此，奈及利亞外交部發言人回應說，政府致力於保護所有公民，不論信仰為何，均致力於消滅不歧視的恐怖威脅。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法