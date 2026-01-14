毛！殺人後將屍首封進牆內照常營業 酒吧老闆詭問顧客：有味道嗎？

松倉俊彥將被害人殺害後封進自己經營的酒吧牆壁內。（圖翻攝自X平台）

日本北海道日高町日前發生一起驚悚命案，在當地經營酒吧的49歲男子松倉俊彥殺害一名女子後，竟將遺體藏在店裡的牆壁縫隙，警方循線追查終於將這名兇犯逮捕。這幾天有更多令人毛骨悚然的案件細節被曝光，據悉還沒被發現的那幾天，松倉俊彥放了多台空氣清淨機企圖掩蓋屍臭味，還會特別問顧客「有沒有味道？」。另外，被害人的身分也被曝光，是名28歲的護理師。

綜合日媒報導，今年元旦一名20多歲女性的家屬向警方報案失蹤，警方隨即展開搜索，自本月3日起針對失蹤者的友人、同時也是酒吧老闆的松倉俊彥進行多次盤問。起初松倉俊彥矢口否認在女子失蹤前有見過對方，強調自己是清白的，但隨著警方掌握越來越多鐵證，松倉俊彥才承認殺人，之後在松倉俊彥經營的酒吧一處經過特別改造的牆壁空間內找到女子的遺體。

法醫檢驗顯示，死者的死因確診為頸部受壓導致的窒息死亡。警方推估，被害人是在2025年12月31日前後遇害。遺體被發現時，距離遇害時間已過約10天，遺體狀況與嫌犯供述的作案時間點吻合。

令人發毛的是，松倉俊彥殺完人竟將遺體封進牆壁內仍照常營業，但在店裡開了多達5台空氣清淨機，還會特別問顧客「有沒有聞到什麼味道？」有一名較為「敏感」的客人向日媒透露，本月2日他光顧該間酒吧時，就感覺整間店的氣氛有些詭異且陰暗。

另外，日媒13日也曝光被害者身分和長相，被害人為28歲的護理師工藤日菜野，長相清秀，是該酒吧的常客，似乎與松倉俊彥有超越一般顧客的「熟人往來」，但還不清楚是否有情人關係，警方也沒有對犯案動機做出更多說明。

