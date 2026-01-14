伊朗政權幾天內就會垮台？專家指出五大關鍵因素

伊朗人持續2週示威，成為伊斯蘭神權領導體制最嚴峻的挑戰。（美聯社）

分析家一致認為，伊朗持續超過2週的示威活動，無論在規模或性質上，都構成多年來對伊斯蘭神權領導體制最嚴峻的挑戰。德國總理梅爾茨13日更表示，他認為德黑蘭政權只剩「幾天或幾週」就會垮台。

然而，法新社報導，要斷定此事是否會在短期內成真，將取決於抗爭是否持續擴大、菁英階層是否分裂、美國或以色列是否軍事介入、有沒有組織性的反對勢力，以及最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的健康狀況等因素。

請繼續往下閱讀...

一、抗議是否持續擴大

加拿大渥太華大學教授朱諾（Thomas Juneau）認為，關鍵之一在於抗爭規模，儘管抗議仍在擴大，但尚未達到不可逆轉的臨界點。由於伊朗當局封鎖全國網路，使外界難以掌握這波抗爭的實際規模，外流影像也相對有限。

二、菁英階層是否分裂

儘管街頭抗爭至關重要，但若沒有安全部隊與領導階層出現分裂或倒戈，政權更迭的可能性極低。截至目前，並未出現這類跡象，從國會、總統到伊斯蘭革命衛隊（IRGC），伊朗體制內的所有權力支柱，都站在哈米尼一方。

三、以色列或美國是否軍事介入

白宮表示，美國總統川普目前優先考慮外交回應，但未排除發動軍事打擊的可能性。巴黎政治學院國際研究中心教授葛拉耶夫斯基（Nicole Grajewski）指出，美國若直接進行軍事介入，將從根本上改變這場危機的發展軌跡。

四、有無具組織性的反對勢力

流亡美國的前國王之子芮沙‧巴勒維（Reza Pahlavi）積極呼籲抗爭，支持君主制的口號也頻繁出現在示威中。然而，伊朗境內幾乎不存在真正的政治反對派，海外流亡社群則長期分裂，各派系彼此內鬥。

五、哈米尼的健康狀況

高齡86歲的哈米尼自革命創始人何梅尼（Ruhollah Khomeini）1989年去世後出任最高領袖，外界多年來始終不清楚誰將接班，潛在人選包括其行事低調的兒子穆吉塔巴（Mojtaba），或權力轉移至某種集體領導機制。朱諾認為，介於維持現狀與全面變革之間的情境，可能是革命衛隊以或多或少正式的方式接管權力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法