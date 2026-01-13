為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    擔憂遭暗殺？ 金正恩更換3名高級護衛官員

    2026/01/13 16:38 編譯謝宜哲／綜合報導
    南韓表示，北韓領導人金正恩更換了3名負責其個人安全的高級官員。（路透）

    南韓今（13）日表示，北韓領導人金正恩更換了3名負責其個人安全的高級官員，這表明他可能越來越擔心遭到暗殺。

    根據《法新社》報導，負責處理南北韓關係的南韓統一部13日指出，負責金正恩安全的3個國家機構更換了負責人。統一部稱，此次人事變動是在去年10月的一次閱兵式上被發現的。

    南韓統一研究院分析師洪敏（Hong Min，音譯）聲稱，負責應對無人機或電子攻擊的護衛司令部的人事變動，可能與金正恩決定向俄羅斯派遣軍隊支援侵略烏克蘭相關。

    洪敏說，「金正恩的安全保障模式從2024年10月他為俄羅斯派遣軍隊後開始發生變化。此部署引發國際社會高度關注，他（金正恩）可能認為烏克蘭會對他發動暗殺。」

    另外，美國突襲委內瑞拉逮捕該國總統馬杜羅的行動，也可能加劇了北韓安全疑慮。北韓長期以來擔心會遭遇此類「斬首行動」，並指責美國企圖推翻其政權。

    值得注意的是，南韓間諜機構先前就曾表示，金正恩因面臨生命威脅的風險而提升周圍安全級別。該機構說，金正恩的辦公室為了因應安全威脅，試圖獲取能夠干擾無人機通訊和偵測的設備。

