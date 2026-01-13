宏都拉斯駁回驗票令 親台派阿斯夫拉勝選底定

美國國務卿魯比歐（右）12日在華府接見宏都拉斯總統當選人阿斯夫拉（左）。（美聯社）

一手主導與台灣斷交的宏都拉斯總統卡蕬楚（Xiomara Castro），試圖推翻敗選結果的最後掙扎宣告失敗。宏都拉斯國家選舉委員會（CNE）與軍方週一（12日）聯手駁回了卡蕬楚發布的「重新驗票」行政命令，正式確認由川普力挺、立場友台的保守派候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）當選總統，政權輪替大局已定。

選委會轟總統違憲 軍方表態挺結果

據《法新社》報導，卡蕬楚雖將於1月27日卸任，但她上週指控美國總統川普公開支持阿斯夫拉「負面影響」了選舉，並強行簽署法令要求重驗去年11月的大選結果。對此，宏都拉斯選委會主席週一在社群平台X上強硬回擊，指總統的重驗票法令「違憲且非法」，並痛批這是企圖「篡奪」選舉機構的獨立性。

更關鍵的一擊來自軍方。宏都拉斯武裝部隊總司令瓦萊里奧（Hector Valerio）在記者會上明確表態，軍方支持選委會拒絕重新驗票的決定。這意味著卡蕬楚已失去翻盤的最後籌碼。

美方力挺阿斯夫拉 魯比歐親自接見

美國政府也迅速採取行動鞏固勝選者地位。美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）週一在華府接見了總統當選人阿斯夫拉，雙方討論了打擊跨國犯罪、加強區域安全及吸引投資等議題。美國國務院西半球事務局更發出警告，任何試圖非法推翻選舉的行為都將面臨嚴重後果。

67歲的阿斯夫拉是巴勒斯坦移民後裔，他在大選中以40.1%的得票率，驚險擊敗獲得39.5%的保守派對手納斯拉亞（Salvador Nasralla）。隨著阿根廷、哥斯大黎加等8個拉美國家表態支持選舉結果，這位曾對台灣表達善意的保守派商人，確定將帶領宏都拉斯走出卡蕬楚的親中路線。

