美國使館發出安全警示 呼籲美國公民儘速離開伊朗

伊朗爆發全國性反政府示威，卻遭血腥鎮壓，美國駐伊朗虛擬大使館發出安全警示，要求當地的美國公民「應該立即離開伊朗」，並提出應制定不依賴美國政府援助的離境計畫，可考慮經陸路前往亞美尼亞或土耳其，還特別提醒不應前往阿富汗、伊拉克或巴基斯坦-伊朗邊境地區。。

伊朗多地爆發反政府示威，遭到安全部隊血腥鎮壓，外媒消息傳出抗爭者死亡人數恐已高達6千人。美國總統川普先前就曾警告德黑蘭當局，若殺害抗議者，美國不排除軍事介入。美伊關係更趨緊張。

美國駐伊朗虛擬大使館12日發布安全警示，內容指伊朗各地抗議活動正在升高，隨時可能演變為暴力衝突，導致逮捕和傷亡。美方呼籲美國公民應做好網路持續中斷的準備，並事先規劃備用通訊方式，同時也建議公民「立刻離開伊朗」，並強調應事先規劃「不依賴美國政府協助」的離境方案。

警示內容也提到，無法離開，請在住所或其他安全建築物內尋找安全地點。儲備食物、水、藥品和其他必需品，並避開示威活動。

公告也提醒，擁有美國和伊朗雙重國籍的人士，必須持伊朗護照離開伊朗。若出示美國護照或證明與美國有聯繫，足以成為伊朗當局進行拘留的理由。同時也再次提醒美國公民，「只有在您認為離開是安全的情況下，才選擇離開」。

