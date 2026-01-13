拒絕川普接管！格陵蘭自治政府籲北約提供保護

格陵蘭自治政府12日表示，將確保在北約幫助下捍衛領土，並再次拒絕美國總統川普接管當地的野心。圖為格陵蘭議會大樓。（路透資料照）

格陵蘭自治政府12日表示，將確保在北約（NATO）幫助下捍衛領土，並再次拒絕美國總統川普（Donald Trump）欲「接管」這座北極島嶼的野心。

格陵蘭面積約為台灣的60倍，但僅有5萬7000名居民，多數為因紐特人（Inuit）原住民。川普曾表示，美國必須擁有格陵蘭，以防止俄羅斯或中國有朝一日佔領這片極具戰略價值且礦產資源豐富的廣大領土。

路透報導，格陵蘭自治政府12日發布聲明稱，「包括美國在內，所有北約成員國在保衛格陵蘭方面都具有共同利益。」聲明補充，絕對不能接受美國接管格陵蘭。

聲明稱，「作為丹麥聯邦的一部分，格陵蘭是北約成員國，因此格陵蘭的國防必須透過北約來實現。」歐盟執行委員會防務執委庫比柳斯（Andrius Kubilius）12日稍早稱，一旦美國對格陵蘭實施軍事佔領，北約將立刻瓦解。

格陵蘭總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）在聲明最末強調，「我們是民主社會，能自行做出決定，且我們的行動均以國際法為依歸。」

川普在 2019 年他的第一個總統任期內首次提出了美國接管格陵蘭島的想法，儘管他在華盛頓面臨反對，包括來自他自己黨內的反對。

儘管丹麥統治格陵蘭已有數百年歷史，但自1979年以來，該地區正逐步走向獨立。BBC報導，格陵蘭地處北極，距離美國比距丹麥更近。根據1951年美國與丹麥雙邊協議，美軍可在島上部署任意數量兵力。

