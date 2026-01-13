為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    墨西哥總統薛恩鮑姆與川普會談 打擊毒梟無需美國軍事干預

    2026/01/13 08:45 即時新聞／綜合報導
    墨西哥總統薛恩鮑姆表示，她已經和川普對談，美墨兩國將繼續在安全問題上合作，打擊毒梟無需美國干預。（法新社）

    墨西哥總統薛恩鮑姆表示，她已經和川普對談，美墨兩國將繼續在安全問題上合作，打擊毒梟無需美國干預。（法新社）

    美國政府3日派兵突襲抓捕委內瑞拉前總統馬杜羅（Nicolas Maduro），美國總統川普更直言哥倫比亞、古巴可能是下個目標，而川普也暗示，打擊墨西哥的毒梟集團已蓄勢待發。墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）12日表示，她已經和川普進行富有意義的對談，美墨兩國將繼續在安全問題上合作，打擊毒梟無需美國干預。

    綜合外媒報導，川普上週接受《福斯新聞》採訪時表示，墨西哥正被毒梟控制，並暗示美國可能會對墨西哥的販毒集團目標發動攻擊，藉此打擊毒品販運。

    薛恩鮑姆9日和川普對話，雙方約通話15分鐘，在12日的記者會中，薛恩鮑姆表示，她拒絕了川普提出的軍事行動提議，並「排除」了美國軍事干預墨西哥的可能性。她補充說，如果美國發表與此相反立場的聲明，她將再次尋求對話。

    薛恩鮑姆談到當時與川普的對話內容時提到，川普問她對於美國在委內瑞拉所做的事有何看法，薛恩鮑姆強調：「我非常明確地告訴他，墨西哥憲法非常明確，我們不同意干預。」

    隨後川普表示，如果墨西哥政府提出請求，美國可以提供軍事援助，薛恩鮑姆則再度拒絕，並對川普說：「目前一切進展順利，沒有必要這樣做，而且墨西哥的主權和領土完整也是問題所在，最後他表示理解。」

