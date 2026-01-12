伊朗血腥鎮壓確認543死！美軍傳今晚突襲 伊朗嗆不怕開戰

伊朗反政府示威蔓延全國，當局血腥鎮壓行動持續升級。（路透）

伊朗反政府示威蔓延全國，當局血腥鎮壓行動持續升級，釀慘重死傷，據最新消息指出，目前已確認有近550人身亡，並有逾萬人被拘捕，但真實數字恐怕更高。另外，有川普親信11日驚爆，美軍可能在「今晚」對伊朗發動打擊，川普本人也表示正考慮對伊朗採取「非常強硬的選項（very strong options）」，伊朗政府則強硬回嗆，他們已經「準備好開戰」，引發國際高度關注。

伊朗國內正因經濟困頓掀起抗爭活動，歷經約莫2週時間怒火蔓延全國超過100個城市和城鎮，伊朗政府展開暴力鎮壓。綜合外媒報導，美國「人權活動通訊社」（Human Rights Activists News Agency，HRANA）指稱，在近2週示威活動當中，他們已經確認伊朗境內各地共有495名抗議者和48名政府安全部隊人員身亡，且有約1萬600人被拘捕。

美國幾天前曾放話，如果伊朗殺害抗議人士，可能會介入伊朗事務。被視為川普鐵桿盟友的共和黨資深參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）11日在一場演說中驚爆，美軍可能已準備好在數小時內對伊朗發動打擊，還反覆強調「今晚或許就是行動之夜」，呼籲支持者為即將出征的美軍官兵祈禱，讓各界關切美軍未來動向。

而川普本人也證實，針對伊朗情勢美方正在考慮「非常強硬的選項」，雖然伊朗領導層傳出主動要求談判，但川普暗示「我們可能得在會面開始前就先採取行動」。伊朗則不甘示弱，伊朗外交部長阿拉格奇（Abbas Araghchi）對外放話稱，他們已經為戰爭做好準備，但也願意進行對話，與美國的溝通管道仍然暢通。

