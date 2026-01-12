為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    伊朗鎮壓示威者恐已6000死 社群影片揭屍體成堆

    2026/01/12 20:59 中央社
    英國倫敦民眾聲援伊朗抗議潮，11日當街焚燒伊朗最高領袖哈米尼肖像。（歐新社）

    英國倫敦民眾聲援伊朗抗議潮，11日當街焚燒伊朗最高領袖哈米尼肖像。（歐新社）

    伊朗爆發全國性反政府示威，遭到安全部隊血腥鎮壓，時代雜誌（TIME）今天報導，截至10日，伊朗示威死亡總數恐怕已達6000人。

    根據時代雜誌，伊朗安全部隊造成的示威者死亡人數可能已達數千人，儘管當局封鎖網路，但手機畫面顯示，裝載在卡車上的機關槍掃射街道，傷患擠爆醫院，太平間堆放數百具屍體。

    據報導，伊朗示威確切死亡人數尚無法核實。人權組織統計的死亡數已達數百人，但僅計入已確認身分的遺體，且通訊封鎖涵蓋手機與市話，增添核實難度。

    不過，根據伊朗首都德黑蘭幾家醫院的通報，以及一個由學者與專業人士組成的海外非正式團體計算，截至10日，死亡總數恐怕已達6000人。

    這項統計不含當局未送往醫院、而直接送至太平間的遺體，例如德黑蘭南部郊區卡里札克法醫中心（Kahrizak Forensic Medical Center）地板及停車場堆放數百具屍體。

    自由歐洲電台/自由電台（RFE/RL）報導，1月11日社群媒體發布的影片顯示，卡里札克法醫中心外堆放大量屍體。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播