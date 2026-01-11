泰國南部驚魂夜！11座加油站連環爆 陸軍最高警戒

泰國南部三府11日凌晨發生恐怖攻擊，11座加油站幾乎同時遭炸彈襲擊起火燃燒。（圖翻攝自The Nation新聞畫面）

泰國南部爆發驚人的協同炸彈攻擊！泰國軍方證實，週日（11日）凌晨，泰國南部邊境省份在短短40分鐘內，接連發生針對加油站的連環爆炸案，造成至少11座加油站起火受損、4人受傷。泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）定調，這波攻擊時間點敏感，意在向當天舉行的地方選舉釋放「信號」。

挑地方選舉當天引爆

據《法新社》報導，攻擊發生在午夜過後。一群身分不明的武裝份子鎖定泰國最南端的陶公府（Narathiwat）、北大年府（Pattani）與惹拉府（Yala），在幾乎同一時間引爆了預先設置的炸彈。軍方聲明指出，共有11座加油站遭到襲擊，爆炸引發的火勢吞噬了燃油泵島。

陶公府行政首長邦初（Boonchauy Homyamyen）向當地媒體表示：「事情幾乎同時發生。一群人數不明的男子前來引爆炸彈。」事件造成一名警察、一名消防員及兩名加油站員工受傷，所幸4人送醫後均無生命危險。

針對這起大規模協同攻擊，泰國總理阿努廷向記者表示，安全機構研判這次襲擊是為了配合11日舉行的地方行政官員選舉而發出的「信號」，並非單純針對平民的恐怖攻擊。

泰國南部軍區指揮官納拉提普（Narathip Phoynok）已下令將該地區的安全措施提升至「最高級別」，包括加強道路檢查哨與邊境管制的嚴密度。泰國南部三府因宗教與文化差異（穆斯林為主），自2004年以來長期存在分離主義叛亂活動，已造成數千人喪生，但如此大規模且針對基礎設施的協同攻擊仍屬罕見。

