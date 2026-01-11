格陵蘭稀土開採難度極高 川普也沒轍

格陵蘭島的稀土元素被包裹在一種名為鈉長石的複雜岩石中，目前還沒有人從中提取稀土的有效方法。（法新社）

美國總統川普對丹麥自治領土表現極大野心，但《美聯社》11日分析，格陵蘭島惡劣的環境、關鍵基礎設施的匱乏，以及複雜的地質條件，使得迄今任何人都無法在此開採許多高科技產品所需的稀土。即使川普成功控制這座北極島嶼，挑戰也不會消失。

自去年春天美國對中國徵收大規模關稅，引發中國大幅限制稀土出口以來，川普一直將打破中國對全球稀土供應的壟斷作為首要任務。川普政府已投入數億美元，甚至入股多家公司，如今川普再次提出，從丹麥手中奪取格陵蘭島或許能解決這個問題。

然而，格陵蘭島可能在未來幾年內、甚至永遠都無法生產稀土。儘管如此，一些公司仍在嘗試，但他們開採格陵蘭島蘊藏的150萬噸稀土的努力，大致上仍停留在探勘階段。

川普對格陵蘭的關注，或許更多是為了遏制中國和俄羅斯在北極的影響力，而非為了獲取釹、鋱等用於生產電動車、風力渦輪機、機器人和戰機等產品所需高功率磁鐵的元素。川普9日也說：「我們不希望中俄染指格陵蘭，如果我們不佔領格陵蘭，中俄就可能成為我們的鄰國。這種情況絕對不能發生。」

丹麥和格陵蘭地質調查局的經濟地質研究員羅薩（Diogo Rosa）表示，在格陵蘭島採礦的主要挑戰當然是偏遠的位置，「即使在人口稠密的南部地區，道路也很少，更沒有鐵路，因此任何採礦項目都必須解決交通問題」。此外，電力也必須在當地生產，並需要引進專業技術人員。

倫敦智庫「皇家國際事務研究所」（Chatham House）環境與社會計畫資深研究員施羅德（Patrick Schroder）指出，在旅遊業蓬勃發展的格陵蘭島開採稀土礦，是另一個令人擔憂的問題，「從岩石中分離礦物需要使用有毒化學物質，這會造成嚴重的污染，下游的加工過程也會如此」。

格陵蘭島大部分地區常年被冰層覆蓋，北部峽灣也常年冰封，氣候惡劣。除了格陵蘭島嚴酷的氣候外，在那裡發現的稀土元素往往被包裹在一種名為鈉長石的複雜岩石中，目前還沒有人開發出從這種岩石中提取稀土的有效方法。而在其他地方，這些元素通常存在於碳酸岩層中，並已有成熟的方法可以開採其中的稀土。

